Александр Новак провел встречу c Министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 марта 2017, 10:14
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации, сопредседателя Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Новака и Министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателя Межправительственной российско-иранской комиссии с иранской стороны Махмуда Ваэзи.
Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.
Глава российского энергетического ведомства отметил, что состоявшаяся 20 февраля 2017 г. торжественная церемония открытия строительной площадки ТЭС «Сирик» в Иране, а также предстоящие работы по электрификации железнодорожного участка «Гамсар – Инче-Бурун» имеют ключевое значение для российско-иранских торгово-экономических связей. «Оба проекта олицетворяют новый вектор развития двусторонних отношений, направленный на увеличение портфеля совместных проектов», - заявил Александр Новак.
Кроме того, стороны детально обсудили состояние нормативно-правовой базы и актуализировали статус двусторонних документов, планируемых к подписанию. «Вчера и сегодня в Тегеране находится делегация по рассмотрению соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, идет активная работа по согласованию текста документа», - добавил Министр.
Глава Минэнерго России также принял участие во встрече Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова с Министром связи и информационных технологий Ирана М.Ваэзи. Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества.