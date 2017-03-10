 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" за 2016 год составила 457 млн рублей

Чистая прибыль ПАО МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

14 марта 2017, 09:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Обсудить на форуме

93 просмотра

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей. Финансовый результат компании по итогам 2016 года – чистая прибыль в размере 457 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с 2015 годом составило 2,8 млрд рублей (7%), в том числе объем выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии увеличился на 3,7 млрд рублей (10%). Данное отклонение обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчетов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия. Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети вырос на 319 млн рублей (40%).

Увеличение себестоимости относительно уровня 2015 года составило 2,6 млрд рублей и вызвано ростом неподконтрольных расходов: на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», ТСО, расходов на компенсацию потерь.

На 31.12.2016 в структуре активов Общества 73% приходится на внеоборотные активы, которые на 95% представлены основными средствами (40,731 млрд рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает дебиторская задолженность (13,4 млрд рублей). Основными дебиторами являются сбытовые компании: ПАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Коми энергосбытовая компания». За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 1,8 млрд рублей (12%) в результате поступления денежных средств на основании вступивших в силу решений суда от крупнейших дебиторов - ПАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Кондопога».

В структуре обязательств 47% приходится на займы и кредиты, сумма которых на конец 2016 года составила 14,5 млрд рублей, что на 500,9 млн рублей меньше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на конец 2016 год снизилась на 1,6 млрд рублей (14%), в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов и полученные проценты) составила 6,5 млрд рублей. Показатель ДОЛГ/ EBITDA на конец 2016 года составил 2,20.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!