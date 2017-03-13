Денис Мантуров принял участие в Заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 марта 2017, 09:29
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
10 марта 2017 года, в г. Москва состоялось шестое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, в рамках которого Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
На встрече также присутствовал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений и укрепления российско-турецкого сотрудничества, в частности обсуждался проект строительства газовой системы «Турецкий поток», призванный в короткие сроки нарастить объёмы поставок природного газа, а также создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платёжной системы «Мир».
В своем вступительном слове Владимир Путин выразил уверенность в том, что в настоящее время между странами восстановлен интенсивный политический диалог. Президент отметил, что Турция входит в число основных внешнеэкономических партнёров России, и в круг первоочередных задач входит увеличение двустороннего товарооборота и промышленного сотрудничества.
"Хорошие перспективы имеются для углубления промышленной кооперации в металлургической промышленности, автомобилестроении, производстве сельхозпродукции и сельхозтехники. Бизнес двух стран заинтересован в расширении сотрудничества в области инноваций, науки и технологий", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил намерение увеличить товарооборот между странами и выразил готовность работать над правовой базой для развития межгосударственных экономических отношений.
В заключение Реджеп Эрдоган предложил объявить 2019 год Годом российской культуры в Турции и турецкой культуры в России и сообщил, что в настоящее время также прорабатывается вопрос установления безвизового режима между странами.