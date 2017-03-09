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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики усилили контроль над противопаводковыми мероприятиями на территории Ивановской области

Энергетики усилили контроль над противопаводковыми мероприятиями на территории Ивановской области

14 марта 2017, 10:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО

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Информация о повышении уровня воды в реках и состоянии объектов электросетевого комплекса производственных отделений находится под оперативным контролем Центра управления сетями филиала.

Готовиться к весеннему половодью 2017 года ивановские энергетики начали заблаговременно. В филиале «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» была создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработан план мероприятий, обеспечивающий надежную, безаварийную работу электротехнического оборудования, зданий и сооружений электросетевого комплекса в период прохождения весеннего паводка. В феврале было приобретено дополнительное оборудование для откачки талых вод, проведена ревизия плавсредств, насосного оборудования.

Особое внимание специалистами в производственных отделениях уделяется линиям электропередачи и подстанциям, находящимся в пойменных и низинных местах. Составлен план мониторинга наиболее подтапливаемых мест во всех районах электрических сетей (РЭС) филиала «Ивэнерго».

В настоящее время специалистами проводится постоянный осмотр электросетевых объектов, зданий и сооружений, находящихся в зоне риска. Кровли зданий, проезжие части и территории электросетевого комплекса очищаются от снега, обеспечивается доступ к оборудованию, пожарным водоёмам и гидрантам. Предусмотрен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций, чтобы исключить попадание талых вод в кабельные каналы, маслосборники, источники водоснабжения. Поддерживается постоянная связь с региональными властями, МЧС, гидрометеорологическими службами и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов Ивановской области.

Филиал «Ивэнерго» МРСК Центра и Приволжья еще раз напоминает, что при необходимости потребители могут позвонить по телефону единого Контакт-центра 8-800-100-33-00 из любой точки Ивановской области и получить консультацию по вопросам надежности электроснабжения, а также узнать информацию о причинах нарушения электроснабжения и ходе устранения последствий нарушений.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"

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