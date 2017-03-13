 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго выделит 205 миллионов на развитие распредсети

Кубаньэнерго выделит 205 миллионов на развитие распредсети

14 марта 2017, 10:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

91 просмотр

ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») в 2017 году направит 205 млн рублей на строительство энергообъектов для потребителей льготной категории пригорода Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея.

Согласно плану инвестпрограммы, в течение 2017 года Краснодарские электросети планируют построить порядка 150 км ЛЭП низкого напряжения. Это позволит создать дополнительную возможность для подключения новых потребителей льготной категории и улучшить качество энергоснабжения уже имеющихся абонентов. Большая часть работ будет выполнена собственными силами (хозяйственным способом), без привлечения подрядных организаций.

Напомним, к льготной категории относятся потребители с разрешенной мощностью энергопринимающих устройств, не превышающей 15 киловатт, а также имеющие расстояние от границ участка до электрической сети необходимого класса напряжения не более 500 метров для сельских жителей и 300 метров – для горожан и потребители, планирующие осуществлять электроснабжение от одного источника питания. Об этом говорится в п. 17 Постановления Правительства №861 в действующей редакции.

Как отметил директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов, реализация инвестиционной программы и строительство объектов для льготной категории потребителей позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение, а также даст возможность подключения новых потребителей электроэнергии.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!