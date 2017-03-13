Кубаньэнерго выделит 205 миллионов на развитие распредсети

CABEX
14 марта 2017, 10:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») в 2017 году направит 205 млн рублей на строительство энергообъектов для потребителей льготной категории пригорода Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея.
Согласно плану инвестпрограммы, в течение 2017 года Краснодарские электросети планируют построить порядка 150 км ЛЭП низкого напряжения. Это позволит создать дополнительную возможность для подключения новых потребителей льготной категории и улучшить качество энергоснабжения уже имеющихся абонентов. Большая часть работ будет выполнена собственными силами (хозяйственным способом), без привлечения подрядных организаций.
Напомним, к льготной категории относятся потребители с разрешенной мощностью энергопринимающих устройств, не превышающей 15 киловатт, а также имеющие расстояние от границ участка до электрической сети необходимого класса напряжения не более 500 метров для сельских жителей и 300 метров – для горожан и потребители, планирующие осуществлять электроснабжение от одного источника питания. Об этом говорится в п. 17 Постановления Правительства №861 в действующей редакции.
Как отметил директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов, реализация инвестиционной программы и строительство объектов для льготной категории потребителей позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение, а также даст возможность подключения новых потребителей электроэнергии.