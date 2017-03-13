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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новое оборудование обеспечит потребителей двух районов Чеченской Республики качественным электроснабжением

Новое оборудование обеспечит потребителей двух районов Чеченской Республики качественным электроснабжением

14 марта 2017, 11:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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Технический персонал Урус-Мартановских районных электрических сетей управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершил работы по реконструкции сетей на северной окраине села Шалажи.

Установка на этом участке трансформаторной подстанции позволяет наладить качественную и надежную подачу электроэнергии потребителям. Ранее здесь установили опоры, произвели протяжку воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом СИП 4х35.

Ремонтно-технические работы завершились и в селе Алхан-Юрт. Здесь произведена замена дефектных изоляторов. Параллельно специалисты расчищали охранные зоны линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, которая может навредить нормальному функционированию воздушных линий.

Энергетики Ножай-Юртовских электрических сетей «Чеченэнерго» провели плановые работы на открытом распределительном устройстве ОРУ-35 кВ и секции 10 кВ Т-1 подстанции «Ножай-Юрт». От технического состояния этих объектов зависит обеспечение качественным и бесперебойным электричеством порядка 3,5 тысячи абонентов района.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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