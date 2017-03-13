Новое оборудование обеспечит потребителей двух районов Чеченской Республики качественным электроснабжением

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 марта 2017, 11:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Технический персонал Урус-Мартановских районных электрических сетей управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершил работы по реконструкции сетей на северной окраине села Шалажи.
Установка на этом участке трансформаторной подстанции позволяет наладить качественную и надежную подачу электроэнергии потребителям. Ранее здесь установили опоры, произвели протяжку воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом СИП 4х35.
Ремонтно-технические работы завершились и в селе Алхан-Юрт. Здесь произведена замена дефектных изоляторов. Параллельно специалисты расчищали охранные зоны линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, которая может навредить нормальному функционированию воздушных линий.
Энергетики Ножай-Юртовских электрических сетей «Чеченэнерго» провели плановые работы на открытом распределительном устройстве ОРУ-35 кВ и секции 10 кВ Т-1 подстанции «Ножай-Юрт». От технического состояния этих объектов зависит обеспечение качественным и бесперебойным электричеством порядка 3,5 тысячи абонентов района.