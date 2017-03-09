ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 231 факт энерговоровства выявлен в Нижегородской области

CABEX
14 марта 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Сотрудники филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают реализовывать комплекс мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. За февраль текущего года, был выявлен 231 факт хищения, потери энергокомпании составили свыше 1 911 947. кВт*ч.
Для пресечения незаконного потребления электроэнергии нижегородские энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. Так, в феврале был проведен 121 рейд по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 19 составили случаи бездоговорного и 212 – безучетного потребления электроэнергии. В 21 случае потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 9 млн рублей.
Напомним, хищения электроэнергии наносят финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих. Поэтому энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).