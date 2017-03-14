Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в феврале 2017 года увеличилось на 2,1 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в феврале 2017 года составило 20788,2 млн кВт∙ч, что на 418,1 млн кВт∙ч больше, чем в феврале прошлого года.



Без учета объема потребления электроэнергии в ОЭС Центра за 29 февраля високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 2017 года в энергосистеме составило 5,7 %, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года прирост потребления электроэнергии составил 3,2%.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.



Выработка электроэнергии в феврале 2017 года составила 21474,3 млн кВт∙ч, что на 6,7 % больше, чем в феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки составляет 10,4%). Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада, а также экспортом электроэнергии в Белоруссию и Украину.



Тепловыми электростанциями (ТЭС) в феврале 2017 года выработано 12290,1 млн кВт∙ч (57,2 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 330,3 млн кВт∙ч (1,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 8853,9 млн кВт∙ч (41,2 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с февралем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 1,2%(без учета 29 февраля 2016 года 4,7%), выработка ГЭС увеличилась на 19,9%(без учета 29 февраля 2016 года 24,2%), выработка АЭС увеличилась на 14,8%(без учета 29 февраля 2016 года 19%).



Увеличение потребления в феврале 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Белгородской области на 3,8%(без учета 29 февраля 2016 года 7,5%), Брянской области на 1,6%(без учета 29 февраля 2016 года 5,3%), Владимирской области на 2,2%(без учета 29 февраля 2016 года 5,9%), Вологодской области на 0,3%(без учета 29 февраля 2016 года 3,8%), Воронежской области на 6,3%(без учета 29 февраля 2016 года 10,1%), Ивановской области на 1,5%(без учета 29 февраля 2016 года 5,1%), Калужской области на 4,1%(без учета 29 февраля 2016 года 7,9%), Костромской области на 1,2%(без учета 29 февраля 2016 года 4,7%), Курской области на 6,3%(без учета 29 февраля 2016 года 10,1%), Липецкой области на 2,4%(без учета 29 февраля 2016 года 6,1%), Москве и Московской области на 1,6%(без учета 29 февраля 2016 года 5,2%), Орловской области на 0,2%(без учета 29 февраля 2016 года 3,9%), Рязанской области на 1,5%(без учета 29 февраля 2016 года 5,1%), Смоленской области на 1,5%(без учета 29 февраля 2016 года 5,2%), Тамбовской области на 1,5%(без учета 29 февраля 2016 года 5,2%), Тверской области на 4,9%(без учета 29 февраля 2016 года 8,8%), Ярославской области на 0,1%(без учета 29 февраля 2016 года 3,6%).



Снижение потребления в феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено в энергосистеме Тульской области на 1,1%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,3%).



За два месяца 2017 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 43850 млн кВт·ч, что на 1,5 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года рост 3,2%).



В январе–феврале 2017 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 4,5%(без учета 29 февраля 2016 года рост 6,3%), Брянской области на 0,9%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,6%), Владимирской области на 1,4%(без учета 29 февраля 2016 года рост 3,0%), Воронежской области на 4,4%(без учета 29 февраля 2016 года рост 6,1%), Ивановской области на 1,3%(без учета 29 февраля 2016 года рост 3,0%), Калужской области на 4,8%(без учета 29 февраля 2016 года рост 6,6%), Курской области на 7,0%(без учета 29 февраля 2016 года рост 8,8%), Липецкой области на 3,9% (без учета 29 февраля 2016 года рост 5,6%), Москвы и Московской области на 0,8%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,5%), Орловской области на 0,6%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,4%), Рязанской области на 0,3%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,0%), Смоленской области на 3,1%(без учета 29 февраля 2016 года рост 4,9%), Тамбовской области на 2,5%(без учета 29 февраля 2016 года рост 4,3%), Тверской области на 1,4%(без учета 29 февраля 2016 года рост 3,1%), Ярославской области на 0,7%(без учета 29 февраля 2016 года рост 2,3%). Снижение электропотребления за два месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечено в энергосистеме Вологодской области на 1,3%(без учета 29 февраля 2016 года рост 0,3%), Костромской области на 0,6%(без учета 29 февраля 2016 года рост 1%), Тульской области на 2,1%(без учета 29 февраля 2016 года рост 0,5%).



Электростанции ОЭС Центра за период с января по февраль 2017 года выработали 44385 млн кВт·ч, что на 4,3 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года рост 6%). Выработка ТЭС в этот период составила 25887 млн кВт·ч (58,3 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по февраль 2016 года на 0,8 %(без учета 29 февраля 2016 года рост 0,7%). Выработка ГЭС в этот период составила 662 млн кВт·ч (1,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в период с января по февраль 2016 года на 19 %(без учета 29 февраля 2016 года рост 21,2%). Выработка АЭС в этот период составила 17826 млн кВт·ч (40,2 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по февраль 2016 года на 12,1 %(без учета 29 февраля 2016 года рост 14%).