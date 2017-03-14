Потребление электроэнергии в Воронежской энергосистеме в феврале 2017 года увеличилось на 6,3 % по сравнению с февралём 2016 года

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 марта 2017, 10:50
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области в феврале 2017 года составило 984,3 млн кВт∙ч, что на 58,5 млн кВт∙ч больше объема потребления в феврале 2016 года.
Без учета объема потребления электроэнергии в Воронежской энергосистеме за 29 февраля високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 2017 года в энергосистеме составило 10,1 %, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года прирост потребления электроэнергии составил 6,1%.
Увеличение потребления электроэнергии в Воронежской энергосистеме в основном обусловлено увеличением потребления на собственные нужды Нововоронежской АЭС в связи с опытно-промышленной эксплуатацией Блока 6.
Электростанции энергосистемы Воронежской области в феврале 2017 года выработали 1646,4 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 15,5% больше выработки за февраль 2016 года, что обусловлено опытно-промышленной эксплуатацией нового Блока 6 Нововоронежской АЭС. (без учета 29 февраля 2016 года объем производства электроэнергии увеличился на 19,6%).
Выработка электроэнергии в энергосистеме Воронежской области за январь – февраль 2017 года составила 3024,4 млн кВт∙ч, что на 5,5 % выше аналогичного периода 2016 года. (без учета 29 февраля 2016 года объем выработки электроэнергии увеличился на 7,4%).
Избыток производства электроэнергии на территории энергосистемы Воронежской области передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. Суммарный сальдо-переток из энергосистемы Воронежской области в феврале 2017 года составил 662,1 млн кВт∙ч. За январь – февраль 2017 года, данный показатель составил 976,8 млн кВт∙ч. В феврале 2016 года и январе – феврале 2016 года аналогичный показатель составил 499,4 млн кВт∙ч и 905,2 млн кВт∙ч соответственно. (без учета 29 февраля 2016 года в феврале и январе - феврале 2016 года аналогичный показатель составил 481,8 млн кВт∙ч и 887,6 млн кВт∙ч соответственно.