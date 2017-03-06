Сборная WorldSkills Russia приняла участие в национальном чемпионате Франции по 3 компетенциям

Члены российской национальной сборной приняли участие в 44-ом национальном финале чемпионата WorldSkills France, соревнования которого завершились 11 марта в Бордо. Российские участники выступили по трем компетенциям: сетевое и системное администрирование, графический дизайн и камнетесное дело. Конкурсантов сопровождали 4 российских эксперта и тренера, которые были задействованы в судейской оценке французского чемпионата.



В национальном чемпионате Франции также приняли участие международные конкурсанты из Бразилии, Канады и Марокко. Согласно правилам, все иностранные участники оценивались вне основного конкурса: подобная практика применяется всеми странами-членами международного движения WorldSkills International для обмена соревновательным опытом.



Россию на национальном чемпионате Франции представляли бронзовый призер по сетевому и системному администрированию на EuroSkills 2016 и участник европейского первенства в Швеции по камнетесному делу. Кандидаты в основной состав национальной сборной для участия в чемпионате мира WorldSkills Abu–Dhabi 2017 соревновались в профессиональном мастерстве на площадках вместе с будущими представителями сборной Франции, которая в 2016 году заняла 3 место в медальном зачете EuroSkills.



«Участие наших ребят в национальных чемпионатах других стран безмерно важно. Это, по большом счету, тренировка с погружением в те условия, с которыми им придется столкнуться и в Европе, и в мире, – прокомментировала главный эксперт WorldSkills Russia по графическому дизайну Ольга Минаева. – В расширенном составе национальной сборной по нашей компетенции сейчас 6 человек. От того, как каждый из них проявит себя на национальных чемпионатах за рубежом и на тренировках в России, зависит выбор экспертного сообщества в пользу одного кандидата на чемпионат мира в Абу-Даби. Тем не менее, тренировки продолжатся для всех членов сборной, даже если будет выбран один конкурсант. Это непрерывный поток».



Чемпионат «Olympiades des Métiers» WorldSkills France – это финальные национальные соревнования по профессиональному мастерству, победители которых сформируют сборную Франции для чемпионата мира в Абу-Даби и европейского первенства EuroSkills Budapest 2018. В соревнованиях по 51 основной и 10 демонстрационным компетенциям приняли участие 630 конкурсантов из 15 регионов Франции, отобранных из 7000 участников региональных этапов соревнований.



Франция присоединилась к международному движению WorldSkills International в 1990 году. Страна дважды выступала принимающей стороной международных чемпионатов: в 1995 году мировые соревнования по профмастерству прошли в Лионе, а Лилль стал местом проведения четвертого чемпионата среди стран Европы EuroSkills 2014.