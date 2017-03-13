Сотрудники компании провели в Свердловской области экологическую акцию

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14 марта 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО
В выходные дни энергетики ОАО «МРСК Урала» собрали несколько десятков скворечников и синичников, которые будут установлены на природоохранных территориях Среднего Урала.
Акция прошла под руководством ученых-орнитологов в рамках внутрикорпоративных природоохранных мероприятий компании, приуроченных к Году экологии. В рамках данного мероприятия специалисты энергокомпании узнали особенности изготовления и декорирования скворечников. Искусственные гнездовья строят для пернатых семейства воробьинообразных, которые предпочитают устраиваться в дуплах. В скворечниках могут жить большие синицы, мухоловки, горихвостки, трясогузки.
Председатель екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России, специалист по экологическому просвещению Природного парка «Река Чусовая» Александра Хлопотова, которая консультировала специалистов ОАО «МРСК Урала» в ходе мероприятия отметила экологическую инициативу энергетиков, подчеркнув, что сегодня необходимость популяризации среди населения бережного отношения к природе вышла на первый план и является важной составляющей национальной политики.
Стоит подчеркнуть, что помимо инициатив сотрудников компании по охране природы, в ОАО «МРСК Урала» много лет успешно реализуется комплексная экологическая политика. Она включает в себя мероприятия по снижению доли устаревшего оборудования, использующегося на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества, снижению объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении воздушных линий в лесных массивах, снижению негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.
Отметим, что на прошлой неделе телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представили очередной рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики – показатели за второе полугодие 2016 года. В топ-10 вошла компания «Россети», заняв 4-ую позицию экорейтинга. Отметим, что ОАО «МРСК Урала» неоднократно поддерживало в регионах своего присутствия инициативы головной компании, которые попали в оценку рейтинга, внеся вклад в общие позиции ПАО «Россети».