В 2016 году "Т Плюс Самара" начала отпуск тепла 117 новым объектам

По итогам 2016 года 117 новых объектов в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани начали получать тепловую энергию от источников Самарского филиала «Т Плюс». Наибольшее число новых подключений – свыше 60-ти - было сделано в областной столице.



В общей сложности в прошлом году источники энергокомпании в полном объеме обеспечили около 75 Гкал/час дополнительной нагрузки, что на 3,5 Гкал/час больше, чем в 2015 году. В большинстве своем речь идет о жилых многоквартирных домах. Причем если в Самаре и Тольятти подключение новостроек сохранилось в пределах 2015 года, то в Новокуйбышевске число объектов, выбравших централизованное теплоснабжение, выросло почти в 2 раза – с 9 до 16 многоквартирных домов.



Помимо уже подключенных объектов самарские энергетики в 2016 году выдали технические условия на присоединение к централизованной системе теплоснабжения для 600 тысяч квадратных метров перспективной жилой застройки в районе Стрелки реки Самара, а также для 450 тысяч квадратных метров жилья - в Центральном районе г.Тольятти.



Крупнейшим объектом, подключенным в 2016 году, стал торговый центр «Гудок», чью нагрузку в 4,5 Гкал/час теперь обеспечивает Привокзальная отопительная котельная (ПОК).



Среди крупнейших социально-значимых объектов, которые начали получать тепловую энергию от источников «Т Плюс Самара», физкультурно-оздоровительный комплекс в Костромском переулке г.Самара, а также корпус Центра гемокоррекции на территории больницы им. Середавина.



«Выбор потребителями региона централизованного теплоснабжения во многом зависит от масштабной работы нашей компании по повышению качества оказываемых услуг отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, мы активно расширяем число клиентоориентированных сервисов. Так, в прошлом году начала свою работу интернет-приемная 63teplo.ru, с помощью которой жители Самары могут сообщить диспетчеру тепловых сетей об отсутствии или недостаточной температуре горячей воды и получить оперативную информацию о сроках устранения дефекта», - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Анташев.