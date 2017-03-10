В ОАО "Сетевая компания" подвели итоги прошедшего года и наметили приоритетные задачи на 2017 год

В совещании приняли участие генеральный директор Ильшат Фардиев, руководство компании и филиалов.



Надо отметить, что совещание происходило в этом году в измененном формате – после выступления генерального директора, вместо привычных докладов заместителей генерального директора по курируемым направлениям деятельности компании, слово было предоставлено руководителям филиалов.



Выступление генерального директора компании началось с подведения итогов внедрения элементов бережливого производства. Напомним, основы Производственной системы «Энергия», направленной на непрерывное совершенствование бизнес-процессов и производственной деятельности, внедряются в компании с 2014 года.



В 2016 году в компании было принято – 9186 кайдзен-предложений (внедрено – 8915), 72 кайдзен-проекта (внедрено 21). Эффект для компании от внедрения элементов бережливого производства составил 44,2 млн рублей.



Лучшие кайдзен-предложения по итогам Конкурса на определение лучших практик в филиалах и управлении были отмечены специальными призами. Ссылка – победители конкурса. Конкурс на определение лучших практик в филиалах и управлении был учрежден в 2016 году с целью поддержки инициативы работников компании в данном направлении.



Далее глава компании перешел к анализу ключевых показателей, достигнутых в 2016 году.



Озвучив основные показатели деятельности компании, Ильшат Фардиев отметил их положительную динамику по сравнению с 2015 годом и подчеркнул, что они демонстрируют стабильность и эффективность работы электросетевого комплекса республики.



Полезный отпуск электроэнергии в 2016 году составил 23,99 млрд кВт·ч. За 2016г индекс промышленного производства ОАО «Сетевая компания» составил 105%, что обусловлено стабильной работой и развитием крупных предприятий нашей республики.



Было отмечено снижение уровня потерь электроэнергии в сетях компании за последние годы (с 7,29% в 2014 до 7,11 в 2016 году).



Ильшат Фардиев обозначил тенденцию улучшения в компании мировых показателей надежности и качества электроснабжения SAIDI и SAIFI (средняя продолжительность и частота аварийных и плановых отключений), заявив, что это закономерное следствие поступательного развития компании.



Выручка от оказания услуг за 2016 год составила 25,7 млрд руб., что на или 10,3% выше аналогичного показателя 2015 года. Чистая прибыль Компании за 2016 год составила 3,5 млрд руб. Основные направления использования чистой прибыли – это обновление основных фондов компании, то есть строительство и реконструкция подстанций и сетей в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы компании.



Касаясь итогов работы в сфере капитального строительства, было отмечено, что одним из значимых объектов, введенных в 2016 году, является ПС 220 кВ Бегишево, построенная в кратчайшие сроки в Тукаевском районе РТ.



Вопросы, вынесенные на повестку дня директорами и заместителями директоров филиалов касались адаптации компании к постоянно возрастающим требованиям внешней среды, совершенствования управления имущественным комплексом компании, сокращения сроков технологического присоединения и достижения положительного финансового результата в этом сегменте деятельности, автоматизация бизнес-процессов компании.



Так, продолжая тему, затронутую в основном докладе, директор Казанских электрических сетей Рафаиль Фатыхов рассказал о проблемах, возникающих при приеме показаний приборов учета и предложил повысить уровень автоматизации узлов учета, проиллюстрировав в качестве примера опыт сетевой организации Финляндии. «Для автоматизации приборов учета необходимо разработать в компании многолетнюю целевую программу, – поддержал предложение Ильшат Фардиев, уточнив, что это предложение будет вынесено на рассмотрение Совета директоров ОАО «Сетевая компания». «Перемены в этой области давно назрели: наряду с реконструкцией распределительных сетей, компания одновременно может устанавливать приборы учета с учетом их дальнейшей обвязки автоматизированными системами», – заявил он, назвав это задачей номер один.



В заключение были обозначены задачи, стоящие перед каждым филиалом по повышению эффективности их работы.



Рассмотренные на совещании вопросы были приняты для тщательного изучения – по каждому из направлений принято решение о создании рабочих групп. «Прозвучавшие сегодня выступления – это база для дальнейшей нашей работы, – резюмировал Ильшат Фардиев, обращаясь к собравшимся – вы озвучили направления, в которых нам предстоит двигаться в этом году и результатом должно стать качественное и своевременное решение поставленных вопросов».