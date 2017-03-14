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Отраслевые новости: Россия

200 человек эвакуировали из челябинского колледжа

200 человек эвакуировали из челябинского колледжа

15 марта 2017, 14:10
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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В два часа дня в корпусе Южно-Уральского государственного колледжа произошло задымление. Администрация вызвала спасателей, которые прибыв на место, эвакуировали 200 человек — преподавателей и студентов.

— После осмотра помещений пожарные обнаружили, что причиной задымления стало короткое замыкание с последующим тлением проводов в электрощитке. Пожарные проверили, чтобы в здании никого не осталось, и проветрили помещения, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

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