200 человек эвакуировали из челябинского колледжа

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 14:10
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В два часа дня в корпусе Южно-Уральского государственного колледжа произошло задымление. Администрация вызвала спасателей, которые прибыв на место, эвакуировали 200 человек — преподавателей и студентов.
— После осмотра помещений пожарные обнаружили, что причиной задымления стало короткое замыкание с последующим тлением проводов в электрощитке. Пожарные проверили, чтобы в здании никого не осталось, и проветрили помещения, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.