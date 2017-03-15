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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Каббалкэнерго": за энерговоров расплачиваются соседи

АО Каббалкэнерго: за энерговоров расплачиваются соседи

15 марта 2017, 13:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Двенадцать фактов безучетного потребления электроэнергии выявили за два месяца текущего года сотрудники отдела аудита АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети) в ходе плановых проверок многоквартирных домов в городах Нальчик и Баксан.

Объем выявленного безучетного потребления – около 22 тыс. кВт.ч, что в денежном эквиваленте составляет 56,5 тыс. рублей.

По всем фактам выявленных нарушений законодательства были составлены акты и проведены разъяснительные беседы о недопустимости незаконного вмешательства в нормальную схему электроснабжения и необходимости своевременной и полной оплаты за потребленный энергоресурс.

Энергетики напоминают, что к безучетному потреблению электроэнергии приравнивается несанкционированное вмешательство в работу приборов учета электрической энергии, а также их замена и перенос сторонними лицами без согласования с компанией-гарантпоставщиком электроэнергии.

Использование неисправных счетчиков также квалифицируется как безучетное потребление, если их хозяева своевременно не известят энергетиков о неисправности прибора учета и не предпримут мер к его замене на исправный.

«Очень надеемся, что законопослушные потребители, проживающие в многоквартирных домах, займут нашу сторону, сторону закона и будут незамедлительно сообщать о случаях, когда нарушаются правила потребления электроэнергии. Это важно для всех, так как в итоге за нарушающих закон и ворующих электроэнергию потребителей расплачиваются их соседи. А недобросовестным жителям стоит подумать – навлекать на себя существенные штрафы или быть честными и просто заплатить за ту электроэнергию, что потребили», - отмечают в энергетической компании.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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