 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС защищает от гроз линии электропередачи в Бурятии и Забайкалье

ФСК ЕЭС защищает от гроз линии электропередачи в Бурятии и Забайкалье

15 марта 2017, 11:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ

Обсудить на форуме

160 просмотров

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») с 2013 года установила 3,4 тыс. линейных разрядников на линиях электропередачи в Бурятии и Забайкалье. Это позволило снизить количество нарушений на магистральных ЛЭП в грозовой период.

Грозовые перенапряжения – одна из самых распространенных причин отключений магистральных линий электропередачи в весенне-летний период. Учитывая традиционно высокую грозовую активность в Восточной Сибири, Забайкальский филиал ФСК ЕЭС реализует специальную программу, предусматривающую установку линейных разрядников дополнительно к грозотросу. Новые устройства повышают грозоупорность ЛЭП, предотвращая короткие замыкания.

По разработанной программе, в 2017 году планируется смонтировать еще 222 устройства на участках линий, согласно данным многолетнего мониторинга наиболее подверженным ударам молнии в провод. Это значительно повышает надежность электроснабжения Республики Бурятии и Забайкальского края с населением 2 млн человек.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!