ФСК ЕЭС защищает от гроз линии электропередачи в Бурятии и Забайкалье

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 11:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») с 2013 года установила 3,4 тыс. линейных разрядников на линиях электропередачи в Бурятии и Забайкалье. Это позволило снизить количество нарушений на магистральных ЛЭП в грозовой период.
Грозовые перенапряжения – одна из самых распространенных причин отключений магистральных линий электропередачи в весенне-летний период. Учитывая традиционно высокую грозовую активность в Восточной Сибири, Забайкальский филиал ФСК ЕЭС реализует специальную программу, предусматривающую установку линейных разрядников дополнительно к грозотросу. Новые устройства повышают грозоупорность ЛЭП, предотвращая короткие замыкания.
По разработанной программе, в 2017 году планируется смонтировать еще 222 устройства на участках линий, согласно данным многолетнего мониторинга наиболее подверженным ударам молнии в провод. Это значительно повышает надежность электроснабжения Республики Бурятии и Забайкальского края с населением 2 млн человек.