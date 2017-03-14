Филиал "Тулэнерго" готов к весеннему паводку

Опрос РНК СИГРЭ
15 марта 2017, 11:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В производственных отделениях - Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов в период весеннего половодья и паводка.
Особое внимание при этом энергетики уделяли оборудованию, которое находится в зоне риска – из-за возможного затопления при активном таянии снега и разливе рек, проверке дренажных устройств и средств водоотлива, а также проведению необходимых тренировок и инструктажей персонала.
Для координации бесперебойной работы электросетевых предприятий и обеспечения сохранности оборудования создана паводковая комиссия, которой руководит Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Тулэнерго» Игорь Соколов. В производственных отделениях филиала сформированы аналогичные комиссии, работа которых согласована с паводковыми комиссиями муниципальных образований.
Разработан план действий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в работе линий электропередачи, подстанций, зданий и сооружений в период пропуска весеннего паводка.
На период прохождения паводка в филиале «Тулэнерго» устанавливается круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и спецтехники, организовано взаимодействие с региональными органами власти, Главным управлением МЧС России по Тульской области, Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, другими организациями, обеспечивающими функционирование инфраструктуры городов и районов.