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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Тулэнерго" готов к весеннему паводку

Филиал Тулэнерго готов к весеннему паводку

15 марта 2017, 11:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В производственных отделениях - Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов в период весеннего половодья и паводка.

Особое внимание при этом энергетики уделяли оборудованию, которое находится в зоне риска – из-за возможного затопления при активном таянии снега и разливе рек, проверке дренажных устройств и средств водоотлива, а также проведению необходимых тренировок и инструктажей персонала.

Для координации бесперебойной работы электросетевых предприятий и обеспечения сохранности оборудования создана паводковая комиссия, которой руководит Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Тулэнерго» Игорь Соколов. В производственных отделениях филиала сформированы аналогичные комиссии, работа которых согласована с паводковыми комиссиями муниципальных образований.

Разработан план действий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в работе линий электропередачи, подстанций, зданий и сооружений в период пропуска весеннего паводка.

На период прохождения паводка в филиале «Тулэнерго» устанавливается круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и спецтехники, организовано взаимодействие с региональными органами власти, Главным управлением МЧС России по Тульской области, Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, другими организациями, обеспечивающими функционирование инфраструктуры городов и районов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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