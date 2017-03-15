Китай расширяет производство стали

Опрос РНК СИГРЭ
15 марта 2017, 14:16
Рубрика: В мире
Метки: СТАЛЬ
По данным Национального бюро статистики КНР, в январе-феврале текущего года национальные металлургические компании выплавили 128,77 млн. т стали, что на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Как отмечают китайские аналитики, этот рост вызван, прежде всего, благоприятной конъюнктурой на внутреннем рынке, особенно, в секторе сортового проката. Национальная строительная отрасль переживает сейчас настоящий бум. За первые два месяца текущего года продажи недвижимости в Китае увеличились на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а по итогам 2016 г. был зафиксирован рост на 22,5%.
По данным, которые привел в интервью Reuters Цю Юэчэн, аналитик из компании Xiben New Line E-Commerce, китайские металлурги в настоящее время получают до 800 юаней ($115,7) прибыли на тонне произведенной арматуры. Это, безусловно, способствует максимальной загрузке мощностей металлургических предприятий. При этом власти в последние месяцы добились закрытия нескольких предприятий, выпускающих низкокачественную арматуру, что способствовало повышению цен на данную продукцию.
В то же время, правительство КНР продолжает заявлять о намерении вывести из эксплуатации в текущем году производственные мощности по выплавке 50 млн. т стали в год.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»