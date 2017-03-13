МРСК Центра в 2016 году снизила дебиторскую задолженность на полмиллиарда рублей

ПАО «МРСК Центра» продолжает работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Компания реализует комплекс мероприятий по возврату долгов, как в сотрудничестве с руководством регионов своей деятельности, c использованием потенциала созданных по инициативе ПАО «Россети» комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями электроэнергетики, так и в рамках последовательно проводимой претензионно-исковой работы.



Принимаемые меры приносят результат. По итогам 2016 года МРСК Центра удалось добиться снижения общего объема дебиторской задолженности на 488 млн. рублей. Объем просроченной неоспариваемой дебиторской задолженности сократился на 1,3 млрд. рублей.



Значительный эффект дала претензионно-исковая деятельность. В 2016 году компания добилась положительных судебных решений в рамках 467 судебных дел на общую сумму требований 2,454 млрд. рублей. По результатам этих решений получено исполнительных листов на сумму 1,557 млрд. рублей, из которых уже до конца минувшего года было погашено 1,096 млрд. рублей



Конструктивная позиция МРСК Центра во многом способствовала тому, что возможность исполнения своих платежных обязательств перед компанией изыскал ряд гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах (ГП) – именно на эту категорию потребителей приходится основной объем задолженности. Более чем на 2 млрд. рублей (свыше 75% от общей суммы) снизило по итогам года просроченную дебиторскую задолженность АО «Атомэнергосбыт», выполняющее функции ГП в трех регионах деятельности МРСК Центра: Курской, Смоленской и Тверской областях, и на начало 2016 года являвшееся ее крупнейшим должником. На 155 млн. рублей сократилась просроченная дебиторская задолженность одной из крупнейших независимых сбытовых компаний России ПАО ГК «ТНС Энерго», гарантирующего поставщика Воронежской и Ярославской областей.



Позитивная тенденция сокращения дебиторской задолженности МРСК Центра сохраняется и в начале 2017 года. Так, в течении января ее размер снизился на 459 млн рублей, в том числе на 395 млн рублей снизилась задолженность гарантирующих поставщиков.



МРСК Центра намерена последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности. При этом, компания по-прежнему остается открытой для конструктивного диалога в части выработки действенных механизмов ее погашения с учетом текущей макроэкономической ситуации, а в отдельных случаях и реальных финансовых возможностей своих контрагентов.