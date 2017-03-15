"Мособэнерго" получило целевые места в МЭИ

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 14:02
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, МЭИ
Между АО «Мособлэнерго» и НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт) достигнута договоренность о выделении целевых бюджетных мест на первом уровне высшего образования.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в части подготовки работников для «Мособлэнерго». Обучение подразумевает подготовку специалистов по направлению «Электроэнергетика-электротехника».
Зачисление целевых абитуриентов проводится на основании результатов Единого государственного экзамена. Студентом ВУЗа сможет стать направленный «Мособлэнерго» абитуриент при преодолении минимального порога ЕГЭ.
Предварительно службой персонала «Мособлэнерго» произведен опрос среди филиалов компании и определен размер необходимых целевых мест. Потребность «Мособлэнерго» удовлетворена предложением со стороны «МЭИ» в полном объеме.Между АО «Мособлэнерго» и НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт) достигнута договоренность о выделении целевых бюджетных мест на первом уровне высшего образования.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в части подготовки работников для «Мособлэнерго». Обучение подразумевает подготовку специалистов по направлению «Электроэнергетика-электротехника».
Зачисление целевых абитуриентов проводится на основании результатов Единого государственного экзамена. Студентом ВУЗа сможет стать направленный «Мособлэнерго» абитуриент при преодолении минимального порога ЕГЭ.
Предварительно службой персонала «Мособлэнерго» произведен опрос среди филиалов компании и определен размер необходимых целевых мест. Потребность «Мособлэнерго» удовлетворена предложением со стороны «МЭИ» в полном объеме.