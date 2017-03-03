На Путкинской ГЭС ПАО "ТГК-1" завершен капитальный ремонт гидроагрегата

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 11:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС.
В рамках проведения капитального ремонта гидроагрегата для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации гидроэлектростанции выполнен большой объем регламентированных и сверхтиповых работ: ремонт запорной арматуры котла масло-напорной установки, насосов и клапанов; прочищены трубки отбора воды для энергетических испытаний гидроагрегата; заменены колодки торможения и воздухоохладители.
Генератор №3 включен в сеть. Успешно прошли приемо-сдаточные испытания под нагрузкой в течение 48 часов, на данном этапе проверялась работа систем гидроагрегата при номинальной нагрузке.
– Мы системно занимаемся ремонтами гидроагрегатов и модернизацией энергетического оборудования на объектах каскада. Повышать надежность работы оборудования станций, а также безопасность и квалификацию сотрудников – наша основная задача, – рассказал главный инженер Каскада Кемских ГЭС ПАО «ТГК-1» Владислав Панкратов.