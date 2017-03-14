На энергетических объектах Свердловского филиала группы "Т Плюс" началась подготовка к весеннему паводку

Опрос РНК СИГРЭ
15 марта 2017, 12:33
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В целях подготовки энергетических объектов Свердловского филиала к весеннему паводку 2017 года, обеспечения надежной работы, предотвращения случаев нарушения электро- и теплоснабжения потребителей и обеспечения безаварийного пропуска весенних паводковых вод в филиале создана паводковая комиссия.
В Свердловской области на особым контроле у энергетиков находятся Верхотурское и Нижнетуринское водохранилища, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС. На всех энергопредприятиях, находящихся в зоне весеннего половодья, созданы паводковые комиссии, ведется ежедневный мониторинг окружающей среды. Идет очистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, вывоз снега с территорий энергообъектов, насосных стаций. Кроме того, до конца месяца пройдет обследование гидротехнических сооружений электростанций с привлечением специалистов Ростехнадзора, проверена работоспособность подъемных механизмов, состояние затворов водопропускных сооружений, исправность электроосвещения гидроузлов, средств связи и спасательных средств.
С целью информирования о подъемах уровня и величинах пропускаемых паводковых вод установлено взаимодействие с противопаводковыми комиссиями местных органов исполнительной власти, подразделениями ГУ МЧС России по Свердловской области, владельцами гидроузлов расположенных по течению рек. Сформированы группы оперативного реагирования, аварийные бригады, проведены инструкторско-методические занятия. Оповещение населения о достижении критического уровня воды в русле реки Тура ниже гидроузла будет осуществлено с помощью локальной системы оповещения Нижнетуринской ГРЭС.
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, паводок начнется в середине апреля. Этой зимой на Урале выпало снега выше нормы на 15-30%. Из-за снежной зимы паводок будет почти на 40% интенсивнее, чем в предыдущие годы. Начало вскрытия реки Тура предполагается с 20-25 апреля. Ожидаемый максимальный уровень воды весеннего половодья в районе Верхотурья - 400 см над уровнем нулевого поста, в районе Нижней Туры - 330 см, что превышает среднегодовые показатели на 38 и 20 процентов соответственно.