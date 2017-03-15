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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ОАО "МРСК Урала" представило свой опыт по подготовке будущих инженерных кадров

ОАО МРСК Урала представило свой опыт по подготовке будущих инженерных кадров

15 марта 2017, 13:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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В рамках выставки «Образование от А  до Я. Карьера» при поддержке Министерства общего и профессионального образования, Министерства промышленности и науки Свердловской области прошел круглый стол на тему: «Инженеры на послезавтра. Сетевое взаимодействие бизнеса, власти и образования в развитии интеллектуального потенциала».

В мероприятии приняли участие Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, представители высших учебных заведений и ведущих промышленных предприятий региона. ОАО «МРСК Урала» на обсуждении представили директор по персоналу компании Владимир Матюк, заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Алексей Смушкин, а также специалисты Учебного центра ОАО «МРСК Урала».

Темой для обсуждения стало участие промышленных предприятий в проектной деятельности подрастающего поколения, необходимая для этого мотивация и обсуждение алгоритма взаимовыгодного сотрудничества. Современная система образования делает ставку на проектную деятельность школьников. Дети создают инновации для космоса, медицины, экологии, металлургии, IT и других сфер промышленности. Таких детей в Свердловской области больше 20 тысяч. На всероссийских и международных техно-конкурсах они в числе лидеров. Но большая часть проектов, пусть призовых и оцененных международным сообществом, далека от реальности. По мнению участников круглого стола ситуация не изменится, пока в процесс не включатся производства и не поставят перед школьниками конкретные производственные задачи.

Энергетики поделились опытом поддержки талантливой молодежи и корпоративными профориентационными мероприятиями. Сегодня в ОАО «МРСК Урала» успешно работает программа «Энергетик со школьной скамьи», которая позволяет интегрировать профессиональное образование и производство, а именно, подготовку будущих энергетиков по системе «школа-ВУЗ-предприятие».

 Учащихся двух сильнейших школ Уральского региона находятся в плотном взаимодействии с энергетиками филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и представителями Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Речь идет об учащихся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина и муниципального автономного общеобразовательного учреждение Лицей №130. Старшеклассники на постоянной основе знакомятся с особенностями работы в электросетевом комплексе, спецификой профессии энергетика, значимостью рабочих специальностей, таких как электромонтер, инженер и диспетчер.

Кроме этого, специалисты ОАО «МРСК Урала» поддерживают и инновационные разработки подрастающих инженеров. Так, например, филиал «Свердловэнерго» станет опытной площадкой для разработанного в Свердловской области роботизированного комплекса диагностики высоковольтных линий электропередачи «Канатоход». Технологическая платформа «Канатохода» создана специалистами уральского инновационного предприятия «Лаборатория будущего». Разработка получает оперативную информацию о состоянии линий электропередачи и формирует рекомендации по объему ремонтных работ.

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе работы круглого стола дал высокую оценку проектам ОАО «МРСК Урала» по поддержке талантливой молодежи. В свою очередь, специалисты энергокомпании отозвались на предложение ведомства по экспертной поддержке проектной деятельности юных дарований в регионе.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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