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Определение рейтинга наиболее актуальных направлений развития сегментов электроэнергетики для России с учетом мирового опыта по направлению В1 "Изолированные кабели"

Уважаемые коллеги!
Интернет-партнер РНК СИГРЭ, генеральный интернет-партнер Подкомитета B1 портал RusCable.Ru, по заказу Российского национального комитета СИГРЭ, приглашает специалистов кабельного направления принять участие в опросе, посвященному определению приоритетных тем развития электроэнергетики по направлению В1 "Изолированные кабели" (подземные и подводные изолированные кабельные системы постоянного и переменного тока).

Всего пара минут вашего времени, уделенных опросу, позволят определить векторы развития кабельного направления РНК СИГРЭ.
Цель опроса – определить консолидированное мнение отраслевого профессионального сообщества кабельного направления России относительно наиболее актуальных вопросов/направлений развития, на которых должна быть сфокусирована в ближайшей и среднесрочной перспективе научно-исследовательская работа.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте РНК СИГРЭ, использованы в рамках Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии СИГРЭ, определят приоритеты подготовки к 47-й Сессии СИГРЭ, лягут в основу формирования научно-технической повестки деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ и, возможно, других профильных объединений.

Опрос "Определение рейтинга наиболее актуальных направлений развития сегментов электроэнергетики для России с учетом мирового опыта по направлению В1 "Изолированные кабели" расположен по ссылке: http://www.ruscable.ru/cigre/opros_razvitie_b1.html.

Опрос проводится на портале RusCable.Ru до 17 марта 2017 года.

К каждому из девяти направлений исследований даются вопросы в рамках этих направлений. Ваша задача выставить свой бал к каждому вопросу в диапазоне от 0 до 5, где 0 – наименее актуальная тема, 5 – наиболее актуальная тема. В свободном поле вы можете добавить дополнительные вопросы/темы – актуальные только для России, либо не выделенные международным экспертным сообществом.

Благодарим вас за участие! Ваше мнение будет обязательно учтено.

Регистрация на Отчетную конференцию РНК СИГРЭ 21 марта 2017 года
Программа Отчетной конференции РНК СИГРЭ 21 марта 2017 года
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