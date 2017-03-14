 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" определило лучшую воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ

ПАО МРСК Волги определило лучшую воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ

15 марта 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

Обсудить на форуме

124 просмотра

В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети) подведены итоги смотра – конкурса по оценке технического и эстетического воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ. Конкурс проводился для повышения эффективности и качества эксплуатационного обслуживания ВЛ-110 кВ.

При подведении итогов конкурса комиссией отмечено хорошее техническое состояние ВЛ, отсутствие на трассах линий электропередачи древесно-кустарниковой растительности. В настоящее время идёт процесс масштабного оснащения ВЛ птицеотпугивающими устройствами с целью соблюдения экологического баланса и уменьшения числа отключений ВЛ. В рамках смотра-конкурса между филиалами ПАО «МРСК Волги» происходит обмен опытом использования современных материалов.

По решению конкурсной комиссии ПАО «МРСК Волги» первое место присуждено ВЛ 110 кВ «Горный – Ершов» (участок «Ершов – Емельяновка», филиал «Саратовские РС»). На втором месте - ВЛ «ТоАЗ-6» (филиал «Самарские РС), на третьем – ВЛ «Бузулукская – Промысловая 1,2» (филиал «Оренбургэнерго»).

С целью закрепления достигнутых положительных тенденций принято решение о проведении в 2017-м году в ПАО «МРСК Волги» очередного смотра-конкурса на лучшее техническое и эстетическое состояние воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!