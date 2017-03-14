ПАО "МРСК Волги" определило лучшую воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети) подведены итоги смотра – конкурса по оценке технического и эстетического воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ. Конкурс проводился для повышения эффективности и качества эксплуатационного обслуживания ВЛ-110 кВ.
При подведении итогов конкурса комиссией отмечено хорошее техническое состояние ВЛ, отсутствие на трассах линий электропередачи древесно-кустарниковой растительности. В настоящее время идёт процесс масштабного оснащения ВЛ птицеотпугивающими устройствами с целью соблюдения экологического баланса и уменьшения числа отключений ВЛ. В рамках смотра-конкурса между филиалами ПАО «МРСК Волги» происходит обмен опытом использования современных материалов.
По решению конкурсной комиссии ПАО «МРСК Волги» первое место присуждено ВЛ 110 кВ «Горный – Ершов» (участок «Ершов – Емельяновка», филиал «Саратовские РС»). На втором месте - ВЛ «ТоАЗ-6» (филиал «Самарские РС), на третьем – ВЛ «Бузулукская – Промысловая 1,2» (филиал «Оренбургэнерго»).
С целью закрепления достигнутых положительных тенденций принято решение о проведении в 2017-м году в ПАО «МРСК Волги» очередного смотра-конкурса на лучшее техническое и эстетическое состояние воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.