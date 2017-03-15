Последний день регистрации на ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Спешите зарегистрироваться На ВСЕРОССИЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС - одно из ключевых событий деловой программы 16-й международной выставки Cabex 2017, которое пройдет 21-22 марта 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники"!

Всероссийский кабельный конгресс – первое деловое мероприятие в кабельной индустрии как по масштабу, так и по широте охвата вопросов, выдвинутых на повестку работы конгресса в течение 2-х дней. Программа полностью сформирована, в ее рамках будет рассмотрено порядка 40 докладов по самым актуальным вопросам изготовления и эксплуатации на объектах современной кабельно-проводниковой продукции.

Делегатами Конгресса уже стали более 200 специалистов крупнейших российских предприятий кабельной промышленности, а также эксплуатирующих организаций. Генеральным партнером стала Уральская горно-металлургическая компания. Стратегическим партнером выступит Объединенная Энергетическая Компания. Партнер Конгресса - ООО "Камский кабель". Партнерами секций стали Maillefer Oy, Lapp Group, Холдинг Кабельный Альянс, АО "Завод "Энергокабель", Rosendahl Nextrom, NIEHOFF, ГК "Москабельмет", ООО "Башпласт".

РЕГИСТРАЦИЯ открыта до 15 марта (включительно) на сайте www.cable-congress.ru

Организаторы: Ассоциация "Электрокабель" и ВНИИКП при участии ITE. При поддержке Министерства промышленности РФ.

Оператор: Агентство деловых коммуникаций "ПРИОРИТЕТ" тел. +7 (495) 975-95-91