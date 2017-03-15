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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

С начала 2016 года юристы АО "Карачаево-Черкесскэнерго" передали в суды 54 заявления по фактам хищения электроэнергии

Специалисты отделов аудита и безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») регулярно проводят рейды по выявлению фактов безучетного потребления абонентами электроэнергии.

В большинстве случаев удается сразу убедить нарушителей возместить ущерб, нанесенный энергокомпании, однако есть потребители, с которых приходится через суд взыскивать стоимость электроэнергии, израсходованной в обход приборов учета.

С начала 2016 года юристы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» направили в судебные инстанции 54 исковых заявления на общую сумму более 10,7 млн руб. Из них более 10 млн руб. – размер ущерба, причиненный девятнадцатью юридическими лицами, и более 615 тыс. руб. – стоимость энергоресурса, незаконно потребленного 35 абонентами частного сектора.

Суды вынесли в пользу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» решения по 25 судебным искам на сумму свыше 4 млн руб., из которых около 3,5 млн руб. в отношении семи юридических лиц и более 515 тыс. руб. - восемнадцати частных абонентов.

За указанный период было заключено четыре соглашения о реструктуризации задолженности по актам о безучетном потреблении электрической энергии на общую сумму около 165 тыс. руб.

В отношении двух юридических лиц, которые согласно акту о безучетном потреблении электроэнергии должны возместить АО «Карачаево-Черкесскэнерго» около 188 тыс. руб., суд вынес решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает абонентам, что безучетное потребление электроэнергии – это воровство, за которое наступит неминуемая ответственность.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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