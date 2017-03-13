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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году 480 жителей Псковской области подключились к электрическим сетям не выходя из дома

В 2016 году 480 жителей Псковской области подключились к электрическим сетям не выходя из дома

15 марта 2017, 12:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает жителям области о действующих дистанционных сервисах энергокомпании. Не выходя из дома  можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и узнать информацию о деятельности электросетевого предприятия.
 
Сегодня в энергокомпании функционируют два вида удаленного сервиса - телефонная связь и сервисы на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада». По данным Управления перспективного развития и технологического присоединения «Псковэнерго», в 2016 году в Псковской области 480 заявителей воспользовались услугой  технологического присоединения через интернет-приемную сайта МРСК Северо-Запада и по телефону «горячей линии» 8-800-333-02-52.
 
Через интернет-приемную или позвонив по телефону «горячей линии» (при наличии у заявителя возможности направить необходимые приложения к заявке в электронном виде), можно подать заявку на подключение к сетям до 150 кВт, получить информацию по вопросам деятельности филиала, оставить обращение или отзыв.
 
Любой направленный с использованием интерактивных сервисов сайта документ будет рассмотрен сотрудниками энергокомпании. Проследить за прохождением заявки на технологическое присоединение и выполнением мероприятий по заключенному договору заявитель может также дистанционно, с помощью сервиса «Личный кабинет».
 
На сайте размещена интерактивная карта с информацией о зонах обслуживания и загрузке подстанций 35-110 кВ с географической привязкой к местности. Она дает возможность потенциальным заявителям заранее ознакомиться с ресурсными возможностями по выдаче электрической мощности в конкретном районе и оценить возможную стоимость и сроки реализации проекта.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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