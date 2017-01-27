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Завод "ТАТКАБЕЛЬ" посетила делегация ООО "Башкирская генерирующая компания"

ТАТКАБЕЛЬ, Башкирская генерирующая компания

ТАТКАБЕЛЬ, Башкирская генерирующая компания

ТАТКАБЕЛЬ, Башкирская генерирующая компания

ТАТКАБЕЛЬ, Башкирская генерирующая компания

15 марта завод «ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация ООО «Башкирская генерирующая компания» во главе с Генеральным директором Симановским Александром Александровичем.

В ходе визита гостям завода продемонстрировали цикл производства кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 500 кВ, испытательную станцию, аналогов которой нет в России, а также обсудили вопросы развития сотрудничества между заводом «ТАТКАБЕЛЬ» и ООО «Башкирская генерирующая компания».

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Компания: ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
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