Опрос РНК СИГРЭ
15 марта 2017, 13:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТАТКАБЕЛЬ, БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
15 марта завод «ТАТКАБЕЛЬ» посетила делегация ООО «Башкирская генерирующая компания» во главе с Генеральным директором Симановским Александром Александровичем.
В ходе визита гостям завода продемонстрировали цикл производства кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 500 кВ, испытательную станцию, аналогов которой нет в России, а также обсудили вопросы развития сотрудничества между заводом «ТАТКАБЕЛЬ» и ООО «Башкирская генерирующая компания».