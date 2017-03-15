Зеленую генерацию просят подешеветь

Крупные потребители электроэнергии предлагают снизить предельные капзатраты в РФ на зеленую энергетику, что приведет к аналогичному снижению платы за их мощность. Но энергетики считают эту инициативу необоснованной, ссылаясь на высокие кредитные ставки и девальвацию рубля.



Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" предлагает минимум вдвое снизить capex (капзатраты) для генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ — солнечные и ветряные станции — СЭС и ВЭС, малые ГЭС). По данным "Ъ", этот вопрос ассоциация вынесла на рассмотрение профильной рабочей группы при "Совете рынка" 17 марта.



Сейчас при отборе проектов ВИЭ-генерации инвестор заключает договор на поставку мощности (ДПМ), по которому 15 лет возмещает инвестиции за счет повышенных платежей рынка. В конкурсе побеждают заявки с наименьшим capex, который является основой для расчета платы по ДПМ. Урезание удельных капзатрат вдвое фактически на столько же снизит выплаты. Следующий отбор с вводами мощностей в 2018-2021 годах пройдет с 29 мая по 9 июня.



Основным аргументом потребителей в пользу снижения предельных капзатрат на ВИЭ стало исследование консалтинговой компании Lazard от декабря 2016 года. В нем отмечается, что себестоимость электроэнергии (LCOE) СЭС снизилась на 11% к 2015 году (для крупных мощностей снижение 14-15%) — с $58-70 до $49-61 за 1 МВт ч. В ветрогенерации LCOE за 1 МВт ч упала за год с $32-77 до $32-62. Ориентировочный capex по ДПМ для ветра на 2018-2021 годы установлен на уровне около 109,5 тыс. руб. за 1 кВт, для СЭС он снижается от 107,4 тыс. до 101 тыс. руб. за 1 кВт, для малых ГЭС — 146 тыс. руб. за 1 кВт.



Но энергокомпании заметного снижения стоимости производства ВИЭ не зафиксировали. В "ВетроОГК" (входит в "Росатом" и традиционно выбирает большую часть объема ДПМ по ветру) "Ъ" сообщили, что не согласны со снижением предельного capex, поскольку в РФ еще не создана индустрия ВИЭ, и поднимать этот вопрос можно "только после того, как создана отрасль и работают 2-3 ГВт ВЭС".



Производитель комплектующих для СЭС "Хевел" (СП "Реновы" и "Роснано") считает, что capex ВИЭ в России ниже среднемирового, но наиболее чувствительна стоимость привлечения капитала: "В РФ усредненная кредитная ставка — порядка 14%, а в ЕС, США и Японии кредиты привлекают в среднем под 2-3%".



В "Фортуме" (строит ВЭС на 35 МВт в Ульяновской области) замечают, что строительство ветропарков в РФ (без учета локализации производства) в полтора-два раза дороже. Это объясняется малыми масштабами проектов и рынка ВИЭ в целом, "избыточными требованиями" техрегулирования. Если добавить к этому затраты на локализацию, то разница в цене станет еще выше, добавляют в компании.



На отборе ДПМ ВИЭ в 2016 году заявки подала только "ВетроОГК", но в этом году может развернуться серьезная борьба. На СЭС претендует "Хевел", в "Солар Системс" и "Энел России" не комментируют планы. В "Евросибэнерго" (подконтрольна En+ Олега Дерипаски) сообщили, что рассматривают возможность расширения своей СЭС в Абакане в рамках ДПМ, анализируют проекты ВЭС и мини-ГЭС, но "окончательного решения нет". Планы на участие в отборе по малым ГЭС подтвердили в "РусГидро", в "Норд Гидро" пока "рассматривают возможность участия". В "Т Плюс" сообщили, что ведут ветромониторинг площадок для ВЭС, его результаты ожидаются в третьем квартале.



По оценке Натальи Пороховой из АКРА, по сравнению с мартом 2016 года (дата прошлого отбора) курс рубля укрепился на 15%, но он еще почти в два раза ниже уровня 2014 года, когда программа поддержки ВИЭ вызывала ажиотаж инвесторов. Уровень поддержки ВИЭ в России не ниже, чем за рубежом, но проблема низкой привлекательности проектов связана с общим падением инвестиций в экономике страны, считает она.



Источник: Коммерсант.

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