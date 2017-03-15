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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию ПС 220 кВ Вичуга в Ивановской области

Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию ПС 220 кВ Вичуга в Ивановской области

15 марта 2017, 13:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СО ЕЭС

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Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Костромской и Ивановкой областей» (Костромское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу после комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Вичуга в энергосистеме Ивановской области.

Реконструкция подстанции проводилась в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с проектом реконструкции рядом с действующей ПС 220 кВ Вичуга построена новая подстанция. Такое решение позволило осуществить весь комплекс работ без снижения надежности электроснабжения потребителей. На новой площадке сооружены пункт управления подстанцией и открытые распределительные устройства 220 кВ и 110 кВ, установлены два автотрансформатора мощностью по 125 МВА. В рамках проекта также проведена модернизация действующей подстанции. На старой площадке смонтировано комплектное распределительное устройство 35 кВ и установлены два трансформатора 110 кВ. Проведено оснащение энергообъектов современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

После завершения реконструкции ПС 220 кВ Вичуга по своим характеристикам стала соответствовать требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения, благодаря установке современного оборудования и средств автоматизации.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию ПС 220 кВ Вичуга специалисты АО «СО ЕЭС» принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, проверке выполнения технических решений, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Костромского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических режимов, учитывающие особенности этапов реконструкции подстанции, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Ввод в работу реконструированной ПС 220 кВ Вичуга повышает надежность электроснабжения потребителей в Вичугском, Лухском, Пучежском и Родниковском районах Ивановской области, а также обеспечивает дополнительные возможности по транзиту электроэнергии и мощности между Владимирской, Ивановской, Костромской и Нижегородской энергосистемами.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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