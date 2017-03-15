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Отраслевые новости: Энергетика

2,7 тысяч работников "Мособлэнерго" повысили квалификацию

2,7 тысяч работников Мособлэнерго повысили квалификацию

16 марта 2017, 10:24
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Обучение по программам повышения квалификации в 2016 году прошли 2 778 работников АО «Мособлэнерго», из них 1441 специалист компании получил дополнительное образование и прошел аттестацию, 684 человека повысили квалификацию, 683 работника посетили тематические семинары и обучающие лекции.

Темы обучающих занятий затронули все области деятельности компании от работы с клиентами до работы с новым оборудованием.

Дополнительное обучение специалистов проводилось на базе крупных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, Краснодара. Среди наиболее востребованных оказались «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ, «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  ПАО ФСК ЕЭС, «Московский учебный центр ЕЭС», «Высшая школа экономики», «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

АО «Мособлэнерго» строго следит за своевременным повышением квалификации своих специалистов и прохождением необходимой аттестации персонала. В связи с расширением территории обслуживания компании, количество сотрудников, прошедших дополнительное обучение, увеличилось более чем на тысячу человек по сравнению с 2015 годом.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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