Атом с Востока

Традиционная структура мировой атомной отрасли, где основная конкуренция шла между американской Westinghouse, французской Areva и "Росатомом", в ближайшие годы может кардинально измениться. Японская Toshiba вчера объявила о готовности продать контрольный пакет убыточной Westinghouse, а Areva будет продана французской энергокомпании EdF. Но на фоне проблем западных компаний основными соперниками "Росатома" становятся китайские и корейские атомные корпорации.



Toshiba рассматривает возможность продажи контрольного пакета (77%) Westinghouse, лидера атомной отрасли США, об этом вчера рассказал глава японской корпорации Сатоси Цунакава. Это заявление было сделано на фоне проблем Toshiba с отчетностью за три квартала 2016/17 финансового года: корпорация второй раз отложила ее публикацию из-за проблем с аудитом, после чего возникли риски принудительного делистинга акций корпорации с японских бирж. Ключевой проблемой Toshiba являются убытки Westinghouse: по неаудированным данным, за три квартала они составили $4,3 млрд, а от американской компании японцы получили убыток в размере $6,2 млрд.



Westinghouse — один из крупнейших игроков мировой атомной отрасли, способных построить АЭС, наряду с "Росатомом" и французской Areva. В 2006 году контрольный пакет Westinghouse выкупила за $5,4 млрд Toshiba. При этом именно американцы наиболее жестко конкурировали с "Росатомом": Westinghouse постепенно вытесняет его с рынка ядерного топлива Украины, американское лобби, как говорили собеседники "Ъ" в отрасли, сыграло важную роль в разрыве Болгарией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Белене". В госкорпорации вчера проблемы конкурента комментировать не стали.



Глава независимого издания AtomInfo.Ru Александр Уваров отмечает несколько факторов, спровоцировавших проблемы Westinghouse: в частности, рискованные приобретения активов, наличие большого количества внешних поставщиков, а также то, что в последние годы компании пришлось несколько раз переделывать свой основной проект блока с реактором AP1000. Эксперт отметил, что сложно предположить, кто может стать покупателем контрольного пакета американской компании, но напомнил, что в отрасли обсуждался возможный интерес к Westinghouse корейской KEPCO. Эта компания, по неофициальным данным, может выкупить у Toshiba долю в консорциуме NuGen (создан для строительства АЭС в Британии) и не исключала возможности переговоров с японцами о Westinghouse.



Серьезные проблемы возникли и у второго исторического конкурента "Росатома" Areva, также столкнувшейся с хроническими убытками (€665 млн в 2016 году, €2 млрд годом ранее, убыток по EBITDA в 2016 году — €630 млн). Сейчас компания в процессе реструктуризации, основной бизнес Areva должна выкупить крупнейшая энергокомпания Франции EdF, кроме того, предполагается значительная госпомощь. Это фактически разрушает традиционную систему глобальной атомной отрасли, но при этом на первый план начинают выходить новые конкуренты — KEPCO и китайцы, в первую очередь CNNC. Источник "Ъ" в отрасли полагает, что через два или три года "Росатому", активно наращивающему портфель зарубежных заказов на строительство АЭС, придется столкнуться с противодействием освоивших атомные технологии китайцев и корейцев на перспективных рынках в Азии и на Ближнем Востоке. Александр Уваров отмечает успех KEPCO в реализации проекта сооружения четырехблочной АЭС "Барака" в ОАЭ, где, по словам эксперта, корейская компания укладывается как в сроки, так и в смету. Отметим, что это большая редкость в мировой практике: сложные проекты строительства атомных блоков обычно затягиваются и дорожают. Например, одной из ключевых причин краха Areva стали проблемы в реализации проекта третьего блока АЭС "Олкилуото" в Финляндии — сдвиг срока сдачи с 2009 на 2018 год и подорожание с €3,2 млрд до €8,5 млрд.



Источник: Коммерсант.

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