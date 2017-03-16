Дешево получилось слишком сердито

Как сообщает "Ъ", прошлогодняя попытка Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге распределить льготное финансирование на максимальное число компаний среднего производственного бизнеса за счет снижения потолка кредитов де-факто провалилась. Фонд не устроили масштаб и качество проектов, предложенных средним бизнесом, и рост их кредитного риска. Поэтому ФРП снова поднимет потолок кредита до 500 млн руб., чтобы "не отпугивать" крупный бизнес.



Как рассказали "Ъ" в ФРП, в правила фонда по кредитованию проектов импортозамещения внесены изменения — по решению набсовета фонда максимальная сумма займа по программе "Проекты развития" (кредиты от 50 млн руб. по ставке 5% годовых сроком до 5 лет) выросла с 300 до 500 млн руб. Также заемщики ФРП теперь смогут тратить до 100% займа на закупку оборудования (ранее 80%), а займы по программе создания станкостроительных производств больше не привязаны к отраслевому лимиту. При запуске программы в марте 2016 года он составлял 1,3 млрд руб.— теперь же потолок ограничивает только общий капитал фонда. Отметим, что повышение максимальной суммы кредита де-факто вернуло ее на прошлогодний уровень — год назад ФРП, наоборот, снижал предельный объем займа с 500 млн руб. до 300 млн руб. (см. "Ъ" от 4 марта 2016 года).



Тогда в ФРП были недовольны тем, что 15-20% профинансированных фондом программ пришлось на проекты крупного бизнеса, и заявляли о намерении переориентировать выдачу льготных займов на средний производственный бизнес, увеличив их число "почти в два раза". В действительности за 2016 год ФРП профинансировал 119 проектов (против 74 в 2015 году, рост в 1,6 раза), средний объем кредита снизился с 350 млн до 214 млн руб. "Но при этом мы отмечаем снижение масштаба проектов, а порой и их качества, и повышение их кредитного риска",— заявил "Ъ" директор ФРП Алексей Комиссаров. Также он объясняет решение прошлого года и желанием руководства ФРП "снизить долю импортозамещающих проектов крупных финансово-промышленных групп, располагающих доступом к другим источникам финансирования, и сконцентрироваться на среднем производственном бизнесе".



Теперь в ФРП говорят, что регулярно получают заявки от среднего бизнеса с "интересными проектами, требующими более серьезного финансирования". Как пояснил "Ъ" член наблюдательного совета ФРП, сопредседатель "Деловой России" Сергей Недорослев, при рассмотрении проектов на совете пришлось отсеять "несколько красивых проектов" из-за того, что "их заявка превышала размер максимального займа на несколько миллионов рублей — они не подошли по формальному признаку". "Проанализировав ситуацию по итогам года, мы решили вернуться к модели с предельной суммой займа в 500 млн руб., чтобы искусственно не заужать круг потенциальных заявителей с хорошими, но более крупными проектами",— пояснил "Ъ" господин Комиссаров. По его словам, снижение в прошлом году предельной суммы займа не только "отпугнуло" крупный бизнес, но и понизило интерес части средних производственных компаний. В фонд стали обращаться в основном с проектами малого масштаба, для которых сейчас создаются региональные фонды.



С 2015 года ФРП софинансировал 133 проекта в 44 регионах с общей суммой займов в 34,8 млрд руб. В 2015 году капитализация фонда составила 21,7 млрд руб., в 2016 году — 26,3 млрд руб., в 2017 году в федеральном бюджете на займы ФРП заложено лишь 800 млн руб., но в январе 2017 года Дмитрий Медведев предложил докапитализировать фонд — глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал его потребности в 17,4 млрд руб.



Председатель комитета по промышленности "Опоры России" Николай Дунаев, впрочем, отмечает, что малый и средний производственный бизнес не может предложить "ни одного нормального проекта", потому что "находится в отвратительном состоянии". "Холдинги как-то крутятся, у некрупного бизнеса сложная ситуация с оборотными средствами — а фонд требует софинансирования — и предприниматели не верят, что в текущей экономической ситуации проект будет успешным",— говорит он.



Источник: Коммерсант.

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