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Отраслевые новости: Россия

Дешево получилось слишком сердито

Дешево получилось слишком сердито

16 марта 2017, 17:13
Рубрика: Россия
Метки: ФРП

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Как сообщает "Ъ", прошлогодняя попытка Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге распределить льготное финансирование на максимальное число компаний среднего производственного бизнеса за счет снижения потолка кредитов де-факто провалилась. Фонд не устроили масштаб и качество проектов, предложенных средним бизнесом, и рост их кредитного риска. Поэтому ФРП снова поднимет потолок кредита до 500 млн руб., чтобы "не отпугивать" крупный бизнес.

Как рассказали "Ъ" в ФРП, в правила фонда по кредитованию проектов импортозамещения внесены изменения — по решению набсовета фонда максимальная сумма займа по программе "Проекты развития" (кредиты от 50 млн руб. по ставке 5% годовых сроком до 5 лет) выросла с 300 до 500 млн руб. Также заемщики ФРП теперь смогут тратить до 100% займа на закупку оборудования (ранее 80%), а займы по программе создания станкостроительных производств больше не привязаны к отраслевому лимиту. При запуске программы в марте 2016 года он составлял 1,3 млрд руб.— теперь же потолок ограничивает только общий капитал фонда. Отметим, что повышение максимальной суммы кредита де-факто вернуло ее на прошлогодний уровень — год назад ФРП, наоборот, снижал предельный объем займа с 500 млн руб. до 300 млн руб. (см.  "Ъ" от 4 марта 2016 года).

Тогда в ФРП были недовольны тем, что 15-20% профинансированных фондом программ пришлось на проекты крупного бизнеса, и заявляли о намерении переориентировать выдачу льготных займов на средний производственный бизнес, увеличив их число "почти в два раза". В действительности за 2016 год ФРП профинансировал 119 проектов (против 74 в 2015 году, рост в 1,6 раза), средний объем кредита снизился с 350 млн до 214 млн руб. "Но при этом мы отмечаем снижение масштаба проектов, а порой и их качества, и повышение их кредитного риска",— заявил "Ъ" директор ФРП Алексей Комиссаров. Также он объясняет решение прошлого года и желанием руководства ФРП "снизить долю импортозамещающих проектов крупных финансово-промышленных групп, располагающих доступом к другим источникам финансирования, и сконцентрироваться на среднем производственном бизнесе".

Теперь в ФРП говорят, что регулярно получают заявки от среднего бизнеса с "интересными проектами, требующими более серьезного финансирования". Как пояснил "Ъ" член наблюдательного совета ФРП, сопредседатель "Деловой России" Сергей Недорослев, при рассмотрении проектов на совете пришлось отсеять "несколько красивых проектов" из-за того, что "их заявка превышала размер максимального займа на несколько миллионов рублей — они не подошли по формальному признаку". "Проанализировав ситуацию по итогам года, мы решили вернуться к модели с предельной суммой займа в 500 млн руб., чтобы искусственно не заужать круг потенциальных заявителей с хорошими, но более крупными проектами",— пояснил "Ъ" господин Комиссаров. По его словам, снижение в прошлом году предельной суммы займа не только "отпугнуло" крупный бизнес, но и понизило интерес части средних производственных компаний. В фонд стали обращаться в основном с проектами малого масштаба, для которых сейчас создаются региональные фонды.

С 2015 года ФРП софинансировал 133 проекта в 44 регионах с общей суммой займов в 34,8 млрд руб. В 2015 году капитализация фонда составила 21,7 млрд руб., в 2016 году — 26,3 млрд руб., в 2017 году в федеральном бюджете на займы ФРП заложено лишь 800 млн руб., но в январе 2017 года Дмитрий Медведев предложил докапитализировать фонд — глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал его потребности в 17,4 млрд руб.

Председатель комитета по промышленности "Опоры России" Николай Дунаев, впрочем, отмечает, что малый и средний производственный бизнес не может предложить "ни одного нормального проекта", потому что "находится в отвратительном состоянии". "Холдинги как-то крутятся, у некрупного бизнеса сложная ситуация с оборотными средствами — а фонд требует софинансирования — и предприниматели не верят, что в текущей экономической ситуации проект будет успешным",— говорит он.

Источник: Коммерсант.

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