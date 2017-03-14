Две подстанции "городского кольца" будут реконструированы в 2017 году в Чите

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 16:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Реконструкцию подстанций напряжением 110 кВ «Антипиха» и «Каштак» планируют завершить в 2017 году специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго». Объем инвестиций, направленных на объекты, составит более 70 миллионов рублей. От надежности работы этих объектов зависит качество электроснабжения десятков тысяч жителей краевой столицы.
Обе подстанции были построены еще в 60 – х годах прошлого столетия для обеспечения электроснабжения предприятий и жилого сектора нескольких районов Читы. В последние годы в связи с ростом потребления электрической энергии нагрузки на подстанции достигли предельных значений. Для решения этой проблемы потребовалась реконструкция энергообъектов, в ходе которой была выполнена замена морально и физически устаревшего оборудования.
Решение о реконструкции этих подстанций было принято в 2016 году, тогда же и начались работы на объектах. Так, в прошлом году на подстанции «Каштак» была произведена замена масляного выключателя на современный элегазовый. В этом году на подстанции будут установлены еще три таких же современных выключателя. Новые мощности обретет в этом году подстанция «Антипиха» - вместо силового трансформатора, мощностью 16 МВА здесь появиться новый мощностью 25 МВА. Полная реконструкция подстанций будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры города, где появиться дополнительная возможность подключения новых потребителей.
«Реконструкция данных объектов означает увеличение пропускной способности и установленной трансформаторной мощности. А новые мощности - это возможность зажечь свет в квартирах 2 тысяч наших земляков», - отмечает Антон Битуев, - заместитель директора по технически вопросам - главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго».