Европейские ученые создали новый сверхпроводящий материал

Опрос РНК СИГРЭ
16 марта 2017, 16:45
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ
В рамках европейского исследовательского проекта Eurotapes разработана дешевая и более эффективная сверхпроводящая лента, которая однажды сможет удвоить производительность ветряных турбин.
Eurotapes изготовил 600 метров такой ленты, сообщил координатор проекта Ксавье Обрадорс. «Этот материал, оксид меди, похож на нить, которая проводит в 100 раз больше электричества, чем чистая медь. Из нее можно, к примеру, делать электрические кабели или генерировать гораздо более мощное магнитное поле», — сказал он.
Когда ток проходит через проводник, такой как медь или серебро, часть его теряется в виде тепла, и с расстоянием эти потери возрастают. В сверхпроводимости электрическое сопротивление исчезает в некоторых металлах, когда их охлаждают до абсолютного нуля (-273 градусов по Цельсию).
Для достижения нулевой потери энергии кабель, заключенный в трубку, помещается в жидкий азот, но эта сложная и дорогая технология еще не дошла до стадии серийного производства. Пока энергетические компании проводят пилотные испытания.
Eurotapes — это проект, объединяющий мировых лидеров в сфере полупроводников из девяти европейских стран: Австрии, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Румынии, Словакии и Испании. Основное финансирование (20 млн евро) выделил Евросоюз. Цель проекта — найти такой материал, которые станет сверхпроводником при комнатной температуре, что позволит осуществлять передачу энергии на большие расстояния с нулевыми потерями, пишет Phys.org.
Источник: Хайтек.