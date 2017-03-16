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Глава Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль договорились о совместных действиях по развитию электросетевого комплекса Прикамья

Глава Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ОАО МРСК Урала Сергей Дрегваль договорились о совместных действиях по развитию электросетевого комплекса Прикамья

16 марта 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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Глава Пермского края Максим Решетников провел встречу с генеральным директором ОАО «МРСК Урала» Сергеем Дрегвалем. Договоренность о такой встрече была достигнута на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи. Напомним, что ОАО «МРСК Урала» выступила партнером Правительства Пермского края в создании экспозиции региона на форуме.

На встрече, которая состоялась в Перми, были обсуждены вопросы обеспечения надежности электроснабжения потребителей Пермского края, реализации инвестиционной программы «МРСК Урала» на территории региона, а также повышения доступности электросетевой инфраструктуры.

Качественное исполнение ремонтной программы филиала «Пермэнерго», которая в 2016 году составила в денежном выражении более 718 миллионов рублей, позволило по итогам прошлого года на 20 процентов снизить аварийность в сети 6-110 киловольт.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на территории Пермского края, объем которой превысил 2,1 млрд. рублей, введено в строй более 163 МВА новой мощности, построено и реконструировано более 674 км линий электропередачи. Среди ключевых объектов – реконструкция подстанции «Чусовая», создание электросетевой инфраструктуры для жилого микрорайона «Любимов» в г. Березники, строительство подстанции «Юрман» в Кунгурском районе.

В соответствии с соглашением между «Пермэнерго» и краевым Минсельхозом электрическими мощностями обеспечены новые агропроизводства в Большесосновском, Ильинском, Куединском, Чайковском, Чусовском и других районах.

Масштабная работа ведется по обеспечению электроснабжения земельных участков, выделенных для многодетных семей. За два года построена электросетевая инфраструктура для 3 тысяч участков.

По итогам встречи Максим Решетников и Сергей Дрегваль договорились о развитии взаимодействия в целях обеспечения надежности электроснабжения региона, повышения доступности электросетевой инфраструктуры, синхронизации инвестиционных планов энергетиков с планами стратегического развития региона.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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