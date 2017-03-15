Готовь котлы летом

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 11:50
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Нынешний январь устроил кировским энергетикам серьезные испытания морозами. Вынеся урок из этой истории, Кировский филиал «Т Плюс» предусмотрел в программе ремонтов на 2017 год модернизацию сразу трех пиковых водогрейных котлов – 1, 2 и 4-го.
Реконструкция коснется «сердца» котлов – их конвективной части, состоящей из трубок теплообменников. В настоящее время Кировский филиал «Т Плюс» разместил заказ на изготовление пакетов конвективной части котлов ПТВМ-180. Ориентировочная стоимость реконструкции составит 63 млн рублей. Работы по модернизации пиковых котлов начнутся 17 апреля и завершатся по графику к началу следующего отопительного сезона.
Модернизация на пиковой котельной позволит повысить эффективность работы котлов и значительно увеличит надежность теплоэлектростанции в период сильных морозов в предстоящие отопительные периоды.
Кроме того в конце апреля начнется техперевооружение двух энергетических котлов Кировской ТЭЦ-4. Подрядной организации «ЭнергоремонТ Плюс» предстоит провести замену газоходов, что позволит повысить технико-экономические показатели работы котлов до нормативных.
В настоящее время проводятся закупочные процедуры в рамках капитального ремонта турбины Т-50-130 Кировской ТЭЦ-4 с заменой деталей проточной части. Проект стоимостью 9 млн 300 тыс. рублей будет реализован с 13 июня по 30 августа на турбогенераторе №3.
«Данные мероприятия запланированы в программе техперевооружения и реконструкций на 2017 год и позволят значительно повысить надежность работы оборудования теплоэлектростанции, а также гарантировать потребителям бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой», - рассказал главный инженер Кировского филиала «Т Плюс» Алексей Тупоногов.