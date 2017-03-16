Кубаньэнерго построило и реконструировало 189 энергообъектов на 105 миллионов рублей

Опрос РНК СИГРЭ
16 марта 2017, 17:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2016 году Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») ввел в эксплуатацию 189 воздушных линии электропередачи 0,4-10 кВ для присоединения новых абонентов и увеличения присоединенной мощности имеющихся потребителей в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края.
Энергетики ввели в эксплуатацию 64 современные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) общей мощностью 7,4 МВА и 75 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, построенных с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).
Новое энергооборудование имеет высокие технические характеристики. Подстанции снабжены более мощными герметичными трансформаторами и современными защитными устройствами. В них ограничен доступ посторонних лиц. Использование СИП при монтаже воздушных линий существенно сокращает риск травматизма среди населения и практически исключает несанкционированное подключение к электросети.
На эти цели затрачено порядка 105 млн руб. Большая часть работ выполнена собственными силами.
В 2017 году сотрудники Тихорецких электрических сетей планируют создать технические возможности для подключения к электросети крупных свинокомплексов в станице Веселая Павловского района и в селе Белая Глина, компрессорной станции РЖД в городе Тихорецк, пунктов взимания платы на федеральной автомобильной дороге М4 «Дон», строительной площадки многоквартирного жилого дома в станице Фастовецкая Тихорецкого района и ряда крестьянско-фермерских хозяйств.
− Все новые энергообъекты строятся с применением высокотехнологичных и современных материалов, снабжены всеми необходимыми устройствами для безопасной работы, чтобы потребители были обеспечены круглый год надежным и качественным электроснабжением, – пояснил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.
Для удобства заявителей в филиале функционирует центр обслуживания потребителей по адресу: г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62 и пункты по работе с потребителями в каждом районе, где по принципу «единого окна» можно решить широкий спектр вопросов, связанных с энергоснабжением, в том числе и присоединением к электросетям. Заявку на подключение можно также подать на официальный сайт ПАО «Кубаньэнерго» www.kubanenergo.ru, и получить консультацию по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).