"Ленэнерго" обеспечило мощность дачному поселку в Лужском районе Ленобласти

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 09:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 370 кВт мощности дачному поселку «Вревское», расположенному в деревне Ванино Поле в Лужском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 35/10 кВ №31 «Скреблово».
Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты смонтировали воздушную линию электропередачи 10 кВ. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод, безопасный для птиц.
Дачный поселок «Вревское» расположен на берегу озера Врево в Лужском районе Ленинградской области возле поселка Скреблово в 145 км от Санкт-Петербурга.