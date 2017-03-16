"Ленэнерго" восстанавливает электроснабжение потребителей в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга

Опрос РНК СИГРЭ
16 марта 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Специалисты «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») восстанавливают электроснабжение части потребителей в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Причиной отключения стало технологическое нарушение на линии 6 кВ.
Специалисты компании оперативно прибыли на место. В настоящее время производится осмотр оборудования, организуются резервные схемы электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.