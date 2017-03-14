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Максим Лобанов провел заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам ТЭК

Максим Лобанов провел заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам ТЭК

16 марта 2017, 09:30
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Максим Лобанов провел заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам ТЭК. Участники мероприятия обсудили пути развития рынка газомоторного топлива в Башкортостане, ход реализации мероприятий по стимулированию производства оборудования, предназначенного для производства, хранения и использования газомоторного топлива, текущий статус проектов по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры, а также рассмотрели планы компаний по производству и реализации газомоторных автомобилей в РФ.

Представитель Минэнерго России отметил значимую роль Республики Башкортостан в развитии рынка газомоторного топлива России. «В настоящее время в субъекте действуют 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, уровень загрузки которых в 2016 году составил 27 %, а объем реализации природного газа составил 26 млн куб. м. С 2014 года в Башкортостане закуплено более 300 ед. газомоторной техники», - сказал Максим Лобанов.

Заместитель главы департамента сообщил, что компаниями-автопроиозводителями в 2017 году запланировано производство более 5000 ед газобаллонной техники: автомобилей, автобусов, техники ЖКХ

 Максим Лобанов добавил, что, по данным компаний, в 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию 78 объектов газозаправочной инфраструктуры: 57 объектов планирует ввести в эксплуатацию ГК «Газпром», 15 объектов – ПАО «НК «Роснефть», 6 объектов – независимые компании.

«В соответствии с данным ГИБДД МВД России на регистрационном учете по состоянию на 1 января 2017 года состоит порядка 150 тыс.ед. автомобилей, имеющих возможность использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. Большая часть из них 80 тыс.- легковые автомобили, 56 тыс. – грузовые и около 13 тыс. – газобаллонные автобусы. Следует отметить, что основная часть газобаллонного транспорта принадлежит физическим лицам (более 120 тыс.), в собственности юр. лиц находится порядка 25 тыс, в собственности органов власти всех уровней – более 4,7 тыс.ед», - поделился данными заместитель Директора Департамента.

Компания: Министерство энергетики РФ

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