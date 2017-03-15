На Энергомашспецстали прошло обучение персонала требованиям ядерной безопасности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 12:05
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
На ЭМСС (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) состоялось обучение персонала требованиям регулирующих руководств по вопросам радиации и ядерной безопасности (YVL). Руководства YVL, разработанные Управлением по ядерной и радиационной безопасности (STUK), подробно описывают требования к ядерной безопасности Финляндии в отношении использования атомной энергии. Семинар для руководителей и главных специалистов предприятия, ответственных за производство продукции для АЭС, провели эксперты BUREAU VERITAS Пьер Дюмонт и Денис Зайцев.
Непременным условием для участия в проекте «АЭС Ханхикиви-1» является соответствие ПАО «ЭМСС» международным стандартам и соблюдение всех соответствующих законодательных актов и регламентов Финляндии, в том числе, требований YVL.
С целью соответствовать данным требованиям, с 6 по 10 марта 2017 года на ЭМСС был организован YVL-тренинг, направленный на обучение персонала основным требованиям Руководства YVL. В течение недели 50 руководителей и главных специалистов предприятия, ответственных за производство продукции для АЭС, изучали основные требования и задачи руководства YVL, культуру безопасности, требования к корпусам высокого давления ядерного реактора и другое. Занятия включали в себя как лекции информационного характера, так и групповую работу с которой успешно справилось большинство слушателей.
В соответствии с учебной программой слушатели прошли письменное тестирование. Специалисты ЭМСС успешно прошли контрольный опрос, в дальнейшем каждому слушателю будет выдан сертификат «Bureau Veritas» о прохождении обучения.
BUREAU VERITAS — крупнейшее международное техническое общество, основанное в 1828 году, оказывающее услуги в области качества, безопасности, охраны труда, окружающей среды и социальной ответственности. Клиентами Бюро Веритас являются свыше 200000 компаний глобально и 3000 компаний в Украине и регионе, относящиеся ко всем сферам деятельности, включая машиностроение, металлургию, добычу полезных ископаемых, химию, перевозку грузов, пищевую промышленность, производство товаров народного потребления, что подтверждает высокую репутацию компании, как надежного и долгосрочного партнера.