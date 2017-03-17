К.Бнагов: "Нашему кабелю вода не страшна"

начальник управления по эксплуатации кабельных линий МВС Константин Бнагов

В Подмосковье период паводка опасен разливом рек. В Москве же вода уходит в грунт: возникает реальный риск затопления столичных кабельных линий в инженерных сооружениях – в кабельных коллекторах. Чтобы не допустить нарушений в электроснабжении столицы каждую весну энергетики ПАО «МОЭСК» проводят целый комплекс противопаводковых мероприятий. Корреспонденты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ узнали подробнее, как именно организована работа и спустились под землю.

В зоне ответственности филиала ПАО «МОЭСК» Московские высоковольтные сети более 900 км кабельных линий напряжения 110-500 кВ, более 110 кабельных сооружений. На балансе филиала 22 км подводных переходов и более 13 км кабельных туннелей.

Энергетики МВС подготовились к прохождению паводка заблаговременно. На период паводка в МВС установлен режим повышенной ответственности. Заранее утвержден список сооружений кабельных линий 110-220 кВ, попадающих в зону возможного затопления и назначены ответственные дежурные. Проводятся внеочередные осмотры кабельных сооружений с целью проверки работоспособности системы водоудаления и автоматики. Осмотрены и при необходимости очищены ливнестоки и дренажные колодцы. Оперативно-диспетчерский персонал провел противоаварийные учения. Проверены водооткачивающее оборудование, автотранспорт и средства механизации на предмет готовности к работе в условиях паводка.

Как заверил заместитель начальника цеха эксплуатации кабельных линий Антон Точилов, подтоплений на объектах в этом году не было. «Несмотря на рекордно снежную зиму и стремительное таяние снега весной, в аварийном режиме насосы у нас не работали. На данный момент коллектор сухой, насосы включаем в штатном порядке», – сказал он.

А чтобы доказать свои слова журналистов пропустили на глубину 14 метров – на этой глубине залегает кабельный коллектор «Автозаводский», расположенный в ЮАО г. Москвы. Проложенные в нем высоковольтные кабельные линии 110 кВ осуществляют транзит электроэнергии от ТЭЦ-9 на одноименную подстанцию 220 кВ «Автозаводская». «Как видите, сухо», – прокомментировал г-н Точилов.

Однако не только рутинная безаварийная работа в планах ПАО «МОЭСК». Начальник управления по эксплуатации кабельных линий МВС Константин Бнагов, сообщил корреспонденту портала RusCable.Ru о том, что в ПАО «МОЭСК» принята десятилетняя программа по полной замене маслонаполненных кабелей на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена: «Уже есть целевая программа по замене кабельных линий. Программа рассчитана с 2017 по 2027 год. Морально устаревшие маслонаполненные линии – и не только маслонаполненные, ещё и программа по замене линий с изоляцией из сшитого полиэтилена первого поколения – заменят на кабельные линии из сшитого полиэтилена второго поколения. Программа уже идёт, заменяют где-то уже пока что участками кабельные линии. Наша задача сейчас предложить, показать объёмы, подготовить техзадание на демонтаж этих кабельных линий. Техническая документация уже подана в инвестиционную программу, дальше пройдут проектно-изыскательские работы, а после – замена кабельных линий».

Как рассказал г-н Бнагов, в ведении филиала одних только маслонаполненных линий порядка 300 км, а продукцию планируют закупать у российских заводов. «Мы работаем с «Москабелем», «ТАТКАБЕЛЕМ», «Камским кабелем» и другими», – сказал он. Так что планы сетевой компании должны внушать некоторый оптимизм кабельщикам.