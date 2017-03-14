"Нижновэнерго" ведет подготовку к пожароопасному периоду 2017 г.

Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приступил к выполнению комплекса мероприятий по подготовке своих объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду. Энергетики принимают все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в сезон высоких температур.



Ежегодно, комплекс организационно-профилактических мероприятий при работе электросетевого комплекса филиала «Нижновэнерго» в пожароопасный период включает в себя вопросы подготовки электросетевых объектов: административно-хозяйственных зданий, подстанций 35 – 110 кВ, воздушных линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, трансформаторах и распределительных подстанций.



Важнейшими этапами являются: проверка и плановый ремонт состояния противопожарного водоснабжения, систем активной и пассивной противопожарной автоматики, укомплектованности производственных отделений средствами аварийного резерва, закупка новых и перезарядка первичных средств пожаротушения на объектах, контроль технического состояния машин и механизмов для оперативной ликвидации возможных повреждений оборудования ВЛ и подстанций, а также работоспособности спецтехники, приспособлений и инструмента для опашки, расчистки просек и измельчения порубочных остатков, обработка энергооборудования огнезащитными составами конструкций. В целях дополнительной защиты строений и энергооборудования от возможного перехода огня с лесных массивов, торфяников и полей, по периметру подстанций создаются защитные противопожарные полосы, деревянные опоры воздушных линий электропередачи окапываются или на них устанавливаются железобетонные приставки. Организовываются работы по расчистке и расширению просек (ВЛ) от горючих и пожароопасных предметов (порубочных остатков, лесо- и пиломатериалов, стогов сена, горюче-смазочных материалов).



В пожароопасный период (4-5 класс пожарной опасности), на особо пожароопасных участках, силами оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад, планируются регулярные обходы ВЛ и осмотры оборудования подстанций для обеспечения дополнительного контроля работы и исправности систем охлаждения.



С персоналом «Нижновэнерго», выполняющим работы на трассах линий электропередачи вблизи лесных массивов и торфяников, проводятся противопожарные инструктажи и противопожарные тренировки. В рамках тренировок отрабатываются схемы взаимодействия энергетиков с районными лесхозами департамента лесного хозяйства Правительства Нижегородской области, гидрометеорологической службой, городскими и районными администрациями и по согласованным планам проводится противопожарная работа на ВЛ в лесах. В адрес предприятий, по территориям которых проходят электросети, направлены памятки о соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и ответственности за противопожарное состояние трасс линий электропередачи.



Напомним, что повышение уровня противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса региона является одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго» в период сезона высоких температур. На протяжении 2011 - 2016 годов, на электросетевых объектах филиала, а также электрохозяйства Нижегородской области, природных и техногенных пожаров и загораний не допущено.



Филиал «Нижновэнерго» призывает нижегородцев в целях недопущения пожароопасных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства быть предельно внимательными и бдительными, соблюдать осторожность в обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву вблизи объектов электроэнергетики и немедленно сообщать о любых нарушениях правил пожарной безопасности по телефону: 01 (112).