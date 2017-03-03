Новое поступление универсального кабеля МКЭШВнг(А), МКЭШВнг(А)-LS на склад

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 15:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС, КАБЕЛЬ
ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" извещает Вас о поступлении большой партии универсального кабеля на наш склад.
Данные кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, и устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В включительно, частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В. Кабели парной скрутки с полимерной изоляцией и оболочкой, попарно экранированный для стационарной прокладки. Подробнее о кабеле МКЭШВнг(А) здесь>>, о кабеле МКЭШВнг(А)-LS здесь>>
Как всегда сделаем для Вас бесплатную отмотку и доставку до Вашего склада или транспортной компании. Обращайтесь! Предлагаем Вам ознакомиться С ЦЕНАМИ на кабель из наличия БЕЗ УЧЁТА СКИДОК:
|Наименование кабеля
|Цена за метр, с НДС
|Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,5м
|18,0
|Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,75м
|23,2
|Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х1м
|27,1
|Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,5м
|30,4
|Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,75м
|41,1
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,5м
|18,8
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,75м
|24,3
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0м
|28,9
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,5м
|38,1
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,5м
|31,5
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75м
|40,8
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0м
|48,6
|Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5м
|69,2
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