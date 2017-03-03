Новое поступление универсального кабеля МКЭШВнг(А), МКЭШВнг(А)-LS на склад

ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" извещает Вас о поступлении большой партии универсального кабеля на наш склад.

Данные кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, и устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В включительно, частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В. Кабели парной скрутки с полимерной изоляцией и оболочкой, попарно экранированный для стационарной прокладки. Подробнее о кабеле МКЭШВнг(А) здесь>>, о кабеле МКЭШВнг(А)-LS здесь>>

Как всегда сделаем для Вас бесплатную отмотку и доставку до Вашего склада или транспортной компании. Обращайтесь! Предлагаем Вам ознакомиться С ЦЕНАМИ на кабель из наличия БЕЗ УЧЁТА СКИДОК:

Наименование кабеля Цена за метр, с НДС Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,5м 18,0 Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,75м 23,2 Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х1м 27,1 Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,5м 30,4 Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,75м 41,1 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,5м 18,8 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,75м 24,3 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0м 28,9 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,5м 38,1 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,5м 31,5 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75м 40,8 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0м 48,6 Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5м 69,2

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