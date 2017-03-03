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Новое поступление универсального кабеля МКЭШВнг(А), МКЭШВнг(А)-LS на склад

Новое поступление универсального кабеля МКЭШВнг(А), МКЭШВнг(А)-LS на склад

16 марта 2017, 15:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС, КАБЕЛЬ

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ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" извещает Вас о поступлении  большой партии универсального кабеля на наш склад.

Данные кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, и  устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В включительно, частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В. Кабели парной скрутки с полимерной изоляцией и оболочкой, попарно экранированный для стационарной прокладки. Подробнее о кабеле МКЭШВнг(А)  здесь>>, о кабеле МКЭШВнг(А)-LS  здесь>>

Как всегда сделаем для Вас бесплатную отмотку и доставку до Вашего склада или транспортной компании. Обращайтесь!  Предлагаем Вам ознакомиться С ЦЕНАМИ на кабель  из наличия БЕЗ УЧЁТА СКИДОК:

Наименование кабеля Цена за метр, с НДС
Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,5м   18,0
Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х0,75м   23,2
Кабель МКЭШВнг(А) 1х2х1м   27,1
Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,5м   30,4
Кабель МКЭШВнг(А) 2х2х0,75м   41,1
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,5м   18,8
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0,75м   24,3
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0м   28,9
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,5м   38,1
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,5м   31,5
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75м   40,8
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0м   48,6
Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5м   69,2

Звоните в отдел продаж + 7 (343)239-88-88, +7 (499)709-90-45 или пишите 2398888@as-kabel.ru

Также всегда в наличии и «под заказ»:

  • Кабели огнестойкие для систем ОПС, безопасности и автоматизации,
  • Кабели управления, компьютерные, интерфейсные,
  • Кабели связи, телефонии, видеонаблюдения, радиочастотные,
  • Кабели и провода монтажные, термостойкие, судовые.
  • Силовые в ПВХ изоляции и контрольные редких размеров и с индексом – нг, LS, Э, ХЛ, з, FRLS, LSLTx. 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис"

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