ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить 16-ую Международную выставку "Cabex – 2017"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 17:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить 16-ую Международную выставку кабельно-проводниковой продукции «Cabex – 2017», которая пройдёт с 21 по 23 марта 2017года.
Место проведения: г. Москва, КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 7, строение 1.
Наш стенд № А325 находится в Павильоне 4.
Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить Вам перспективные новинки.
Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>