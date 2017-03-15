"Оптические" перспективы: "Ростелеком" использует в Кировской области новые подходы к строительству сетей связи в глубинке

«Ростелеком» использует в Кировской области новые подходы к строительству сетей связи в сельской местности. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов в своем выступлении на первом съезде Кировского отделения Союза журналистов России. Мероприятие впервые собрало членов регионального журналистского профессионального сообщества. В работе съезда приняли участие руководители Общественной и торгово-промышленной палат области, Законодательного Собрания, Союза журналистов России и правительства области в лице врио губернатора Игоря Васильева.



Евгений Валов выступил с докладом по актуальной для региона теме развития на территории области сетей связи, рассказав аудитории о перспективах и новых подходах в реализации инфраструктурных проектов в сельской местности.



По словам Евгения Валова, одним из приоритетных направлений компании является строительство сетей в местах точечного спроса. Так называемые микропроекты позволяют оперативно подключать абонентов к интернету, Интерактивному ТВ, телефонии. В прошлом году такие проекты были реализованы в поселках Вахруши, Кумены, Вожгалы, Олимпийский, а также в окраинной части г. Уржум и в деревне Леваны Фаленского района. На данный момент готовы к исполнению еще 9 микропроектов.



«Время требует новых подходов к решению задач по обеспечению связью жителей региона, – подчеркнул директор Кировского филиала «Ростелекома». – Микропроекты имеют шансы на реализацию там, где есть реальный спрос на наши услуги, где активны местные представители власти, которые могут скоординировать потребности населения в доступе к интернету и интерактивному телевидению».



Новым направлением в развитии сетей связи в регионе является строительство оптики до коттеджных поселков. На данный момент оптика построена до 11 поселков, проложено 22 километра кабеля до более чем 900 домохозяйств. Подключение ведется по технологии PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть), обеспечивающей высокую пропускную способность и качество оказываемых сервисов. В планах на текущий год – увеличение объемов строительства относительно роста спроса.



В своем выступлении Евгений Валов также ознакомил присутствующих с ходом реализации на территории региона федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), в рамках которого организуются точки доступа Wi-Fi в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В настоящее время проект реализован в 49 населенных пунктах региона, в 2016 году построено около 500 км ВОЛС до 21 поселка. В 2017 году планируется строительство волоконно-оптических линий связи до малых поселков в Советском и Кильмезском районах. Кроме того, в планах компании дать проекту новый импульс развития. В настоящее время ведется работа по созданию схем для индивидуального подключения домохозяйств сельской местности к телеком-услугам.



Также Евгений Валов ответил на многочисленные вопросы представителей медиа-сообщества о работе таксофонов в деревнях, о перспективах проводного радио, о прокладке оптики до отдельных населенных пунктов в текущем году, об общем количестве сел, охваченных оптикой.



«На сегодняшний день «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи до более чем 250 населенных пунктов Кировской области, – отметил Евгений Валов. – Нашими услугами охвачено 95% домохозяйств области, пользуются услугами более 200 тыс. семей. Кроме того, после недавней прокладки ВОЛС до Афанасьевского района, все крупные муниципальные образования региона оказались в зоне охвата оптической сети передачи данных».