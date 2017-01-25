С 28 по 30 ноября 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург состоятся главные для Уральского региона события в области автоматизации и электроники - XIII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2017» и III Международная специализированная выставка «Электроника—Урал 2017».

Уральский регион отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, в особенности в сфере металлургии, машиностроения и энергетики. По словам Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, за последний год экономика региона выросла в среднем на 1,5%. Руководители отраслевых союзов предприятий Урала отмечают, что внедрение технологий автоматизации и электроники способствует росту конкурентоспособности продукции и производительности труда и оправдывает инвестиции. Это объясняет, почему на протяжении более двенадцати лет Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал» ежегодно собирает тысячи специалистов и пользуется поддержкой государственных структур и региональных отраслевых объединений, включая ведущие машиностроительные и оборонные предприятия. В 2015 году впервые одновременно с «ПТА-Урал» состоялась выставка «Электроника-Урал», и с тех пор направление промышленной электроники набирает все большую популярность у посетителей. В сотрудничестве с Уральским приборостроительным кластером организатор выставки ООО «ЭКСПОТРОНИКА» продвигает направление импортозамещения, собирая коллективную экспозицию уральских предприятий и проводя круглый стол с участием представителей государственных структур, научных и промышленных кругов региона.

Тематические разделы выставки «ПТА-Урал 2017» охватывают наиболее актуальные для цифровой экономики направления: автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов, автоматизация зданий, контрольно-измерительные приборы, робототехника, ИКТ в промышленности. Среди участников – такие ведущие игроки рынка, как БАЛЛУФФ, АЕКОН, Прософт-Е, Advantech и др. В рамках деловой программы состоится VIII Специализированная конференция «АПСС-Урал 2017. Автоматизация: Проекты. Системы. Средства». Посетителей ждут экспертные доклады и презентации свежих решений от компаний-производителей, дистрибьюторов и системных интеграторов в следующих тематических секциях:

Программное обеспечение и защита информации в промышленности

Технологии промышленных сетей в эпоху Индустрии 4.0

Промышленная робототехника, машинное зрение и обработка изображений

Датчики и измерительные системы в задачах автоматизации

Автоматизация предприятий нефтегазового комплекса

Средства промышленной автоматизации для ответственных применений

Отдельно в деловой программе выставок выделены конференция «Автоматизация зданий и инженерных систем», круглый стол «Ресурсы и возможности развития электроники на Урале», круглый стол «Кадровое обеспечение промышленных предприятий Урала» и ярмарка вакансий, мастер-классы и семинары компаний.

Организаторы приглашают ведущие компании отрасли автоматизации и электроники представить свои продукты и решения на площадке ЦМТЕ 28-30 ноября 2017 года.

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