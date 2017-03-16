Приоритет в работе "Чеченэнерго" – 100-процентная собираемость платежей

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») состоялось очередное совещание управляющего директора Русланбека Докуева с заместителями и руководителями районных и городских электрических сетей, а также Северного и Южного участков электрических сетей энергокомпании.



Накануне собравшиеся уже обсуждали приоритетные вопросы развития энергосистемы региона на заседании оперативного штаба под руководством советника главы ЧР, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, а сегодня перешли к деталям. На повестку были вынесены вопросы оперативной обстановки в энергосистеме, исполнение ранее выданных протокольных поручений и подведение итогов работы за два месяца 2017 года.



Несколько дисциплинарных взысканий в виде замечаний – таков итог очередной проверки деятельности РЭС и ГЭС. Это стало предисловием к сегодняшней встрече и задало тон последующего обсуждения. Специально созданная комиссия по проверке деятельности подразделений будет работать на местах. Задача данной комиссии – не только выявлять недостатки, но и оказывать консультативную помощь в решении проблем.



Взаимодействие с населением в вопросе оплаты потребленной электроэнергии, формы оплаты, наличие стационарных касс – это неполный перечень вопросов, в совокупности обеспечивающих ликвидацию дебиторской задолженности перед АО «Чеченэнерго» как энергопоставляющей организацией.



Начальникам электросетей поручено подготовить списки потребителей из категории малообеспеченных и нуждающихся в содействии. Включая полный пакет данных и фотоотчет.



«Нам необходимо сформировать инвестиционную программу, улучшить деятельность отрасли, - обратился к собравшимся Русланбек Докуев. - Только полная собираемость платежей позволит нам рассчитывать на развитие».



Речь шла и о таком важном вопросе как электробезопасность сторонних лиц. Для ее соблюдения необходимо еще раз проверить наличие предупреждающих знаков на территории охранных зон и привести воздушные линии электропередачи в соответствие с правилами эксплуатации энергоустановок.



Управляющий директор «Чеченэнерго» Русланбек Докуев еще раз обратил внимание подчиненных на необходимость разработки детального плана мероприятий по снижению потерь электроэнергии на 2017 год с указанием основных показателей и индикаторов деятельности ГЭС и РЭС. Приоритетной задачей в деятельности компании, как и прежде, остается обеспечение стопроцентного сбора платежей за потребленную электроэнергию.